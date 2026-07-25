El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha un dispositivo de atención para acoger a los vecinos evacuados por el incendio forestal que afecta a Robledo de Chavela. Los primeros desalojados comenzaron a llegar al Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR) pasadas las 22.00 horas del viernes, donde permanecerán alojados mientras persista la situación de riesgo.

Getafe acoge en el ACAR a los vecinos evacuados por el incendio de Robledo de Chavela. / Ayuntamiento de Getafe

La acogida se desarrolla en coordinación con la Delegación del Gobierno, el Ejército del Aire y del Espacio y la Comunidad de Madrid.

El Consistorio asume el coste de la alimentación

El Gobierno municipal ha asumido de forma directa la gestión y el coste de la alimentación de las personas evacuadas. Para ello ha tramitado contratos de emergencia con restaurantes y casas regionales de la ciudad, con el objetivo de garantizar el servicio de comidas durante su estancia.

Además, empresas como Costco y Mercadona colaboran con la donación de productos de higiene y aseo personal para atender las necesidades básicas de los afectados.

Atención a familias y animales de compañía

Entre las personas acogidas hay una veintena de familias con menores de edad. El dispositivo también contempla la atención a los animales de compañía de los evacuados, para los que el Ayuntamiento ha facilitado alimentos procedentes del Centro de Protección Animal.

Coordinación del operativo

El operativo de recepción, traslado y alojamiento está siendo coordinado por efectivos de la Policía Local de Getafe y voluntarios de Protección Civil, con la colaboración de distintos servicios municipales, entre ellos LYMA y las delegaciones de Deportes, Mantenimiento, Señalización y Régimen Interior.

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La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha trasladado un mensaje de apoyo a las personas afectadas por el incendio: "Toda nuestra solidaridad y cariño están con las familias que han tenido que abandonar sus hogares, así como nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a los bomberos, brigadas forestales y servicios de emergencia que se están dejando la piel en primera línea para extinguir el fuego. Getafe es una ciudad solidaria, y siempre va a tender la mano y a poner todos sus recursos para acoger, proteger y cuidar a quienes más lo necesitan ante tragedias como esta".