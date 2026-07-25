INCENDIO
Getafe acoge en el ACAR a los vecinos evacuados por el incendio de Robledo de Chavela
El Ayuntamiento asume la alimentación de los desalojados y coordina el dispositivo de acogida junto a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y el Ejército del Aire
El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha un dispositivo de atención para acoger a los vecinos evacuados por el incendio forestal que afecta a Robledo de Chavela. Los primeros desalojados comenzaron a llegar al Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR) pasadas las 22.00 horas del viernes, donde permanecerán alojados mientras persista la situación de riesgo.
La acogida se desarrolla en coordinación con la Delegación del Gobierno, el Ejército del Aire y del Espacio y la Comunidad de Madrid.
El Consistorio asume el coste de la alimentación
El Gobierno municipal ha asumido de forma directa la gestión y el coste de la alimentación de las personas evacuadas. Para ello ha tramitado contratos de emergencia con restaurantes y casas regionales de la ciudad, con el objetivo de garantizar el servicio de comidas durante su estancia.
Además, empresas como Costco y Mercadona colaboran con la donación de productos de higiene y aseo personal para atender las necesidades básicas de los afectados.
Atención a familias y animales de compañía
Entre las personas acogidas hay una veintena de familias con menores de edad. El dispositivo también contempla la atención a los animales de compañía de los evacuados, para los que el Ayuntamiento ha facilitado alimentos procedentes del Centro de Protección Animal.
Coordinación del operativo
El operativo de recepción, traslado y alojamiento está siendo coordinado por efectivos de la Policía Local de Getafe y voluntarios de Protección Civil, con la colaboración de distintos servicios municipales, entre ellos LYMA y las delegaciones de Deportes, Mantenimiento, Señalización y Régimen Interior.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha trasladado un mensaje de apoyo a las personas afectadas por el incendio: "Toda nuestra solidaridad y cariño están con las familias que han tenido que abandonar sus hogares, así como nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a los bomberos, brigadas forestales y servicios de emergencia que se están dejando la piel en primera línea para extinguir el fuego. Getafe es una ciudad solidaria, y siempre va a tender la mano y a poner todos sus recursos para acoger, proteger y cuidar a quienes más lo necesitan ante tragedias como esta".
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