Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a Toledo por el avance del fuego: hay 88.000 evacuados o confinados y 45.000 hectáreas quemadas en Madrid y Ávila

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Aún así, los incendios forestales en la Comunidad de Madrid han avanzado muy poco durante la noche y han perdido intensidad gracias a la bajada del viento, el aumento de la humedad y el descenso de las temperaturas. El frente procedente de Ávila no ha cruzado a Madrid, mientras que la cabeza del incendio se sitúa en Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva. Yen las últimas horas ha obligado a evacuar Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y todo el Valle del Tiétar

Más de 30.000 personas siguen evacuadas y otras 20.000 permanecen confinadas. El fuego ha afectado ya a 20.000 hectáreas quemadas. Se prevé un nuevo aumento del viento, con velocidades sostenidas de unos 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Los incendios obligan a evacuar 12 municipios en la sierra oeste de Madrid y 11 en Ávila En la Comunidad de Madrid son 12 los municipios evacuados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Y cuatro las localidades confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa. En la provincia de Ávila, las 11 poblaciones evacuadas son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo. Mientras, las tres localidades confinadas son Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros.

La lista de los municipios evacuados en Madrid y Ávila

Más residencias desalojadas

Los trabajadores del Aeropuerto de Barajas se suman a la lucha contra el fuego

Suspendido el cine de verano en Majadahonda y Pozuelo por el humo de los incendios Los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón han suspendido las actividades de cine al aire libre ante el empeoramiento de la calidad del aire por el intenso humo procedente del incendio que afecta a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. En Majadahonda se ha cancelado la proyección programada para este sábado 25 de julio a las 22:00 horas en el Parque Colón, con motivo de la situación de emergencia provocada por los incendios. En Pozuelo de Alarcón se ha suspendido la sesión de cine de verano prevista para este domingo 26 de julio a las 22.00 horas en el Auditorio El Torreón. Además, el Consistorio de Pozuelo está compartiendo en sus redes consejos y recomendaciones del 112 para afrontar este episodio, como no hacer deporte en espacios exteriores mientras persista esta situación. Ambos municipios han lamentado las molestias y han agradecido a los vecinos su comprensión y colaboración.

La Guardia Civil vigila los municipios evacuados para evitar robos e impedir regresos La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia de las poblaciones evacuadas de las provincias de Ávila y Madrid con el objetivo de evitar robos en las zonas desalojadas, impedir retornos que no estén autorizados o facilitar el acceso a los equipos de extinción. En las últimas horas, patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad se han desplegado en estas poblaciones evacuadas. Por el momento y según datos del Ministerio del Interior, los municipios afectados por los incendios en Ávila son Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar, Navahondilla, Burgohondo, El Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, El Tiemblo, Cebreros y Navaluenga. En Madrid, los municipios afectados son Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Cenicientos, Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Navalagamella, Valdemaqueda y Zarzalejo.

La Comunidad coordina el traslado de 1.300 mayores, personas con discapacidad y menores La Comunidad de Madrid ha coordinado el traslado de más de 1.300 personas mayores, con discapacidad y menores de un total de diecinueve residencias (catorce de mayores, tres de menores y dos de discapacidad), personas en emergencia social y jóvenes de los municipios afectados por los incendios de la región. Del total de residentes, 982 son mayores, 129 tienen discapacidad y 84 son menores, ha precisado en una nota de prensa el Gobierno regional. Las familias están siendo informadas en todo momento de las actuaciones, mientras que se mantiene un seguimiento permanente de la situación de todos los centros de atención social situados en la zona oeste. Además, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha instalado un centro de valoración, primero en San Martín de Valdeiglesias, después en Brunete y actualmente en Navalcarnero para coordinar el traslado de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad o que no tienen ningún recurso donde ir a cincuenta plazas del centro de emergencia y atención sociosanitaria, situado en San Blas-Canillejas.

La UME auxilia a un grupo de animales atrapados por los incendios de Madrid y Ávila Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia ayudaron a los animales en Robledo de Chavela mientras continúan las labores de extinción y protección de las zonas afectadas por las llamas La UME mantiene desplegados 1.201 intervinientes y 405 medios terrestres, en un operativo al que se suman más de 1.400 efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Protección Civil

El impactante vídeo de un grupo de bomberos adentrándose casi a ciegas con el camión en uno de los incendios de Madrid