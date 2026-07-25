Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a Toledo por el avance del fuego: hay 88.000 evacuados o confinados y 45.000 hectáreas quemadas en Madrid y Ávila

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OLA DE INCENDIOS

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Daniel Gómez Alonso

Marina Armas

Andrea San Martín

Madrid

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Aún así, los incendios forestales en la Comunidad de Madrid han avanzado muy poco durante la noche y han perdido intensidad gracias a la bajada del viento, el aumento de la humedad y el descenso de las temperaturas. El frente procedente de Ávila no ha cruzado a Madrid, mientras que la cabeza del incendio se sitúa en Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva. Yen las últimas horas ha obligado a evacuar Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y todo el Valle del Tiétar

Más de 30.000 personas siguen evacuadas y otras 20.000 permanecen confinadas. El fuego ha afectado ya a 20.000 hectáreas quemadas. Se prevé un nuevo aumento del viento, con velocidades sostenidas de unos 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

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