CONTRA EL CONTRABANDO
Desmantelada una organización criminal que elaboraba y distribuía tabaco ilegal en Madrid y otras provincias
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria permite intervenir 23 toneladas de tabaco, 38.000 cajetillas, 90.000 euros en efectivo, armas y abundante material para el empaquetado
La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución ilícita de tabaco que operaba en las provincias de Ciudad Real, Madrid, Valencia y Castellón.
La actuación se ha saldado con la detención de 20 personas y la práctica de 21 entradas y registros, que permitieron desmantelar la infraestructura utilizada por la red para desarrollar su actividad.
Durante la operación, los agentes intervinieron 23.000 kilogramos de tabaco, 38.000 cajetillas, 90.000 euros en efectivo, además de armas y diverso material empleado para el empaquetado del tabaco.
Según ha informado la Guardia Civil, los principales responsables de la organización han ingresado en prisión provisional por orden judicial. En los registros también participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).
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