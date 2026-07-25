Los desalojados por los incendios de Madrid y Ávila ascienden a 63.000 tras la evacuación de un camping en El Escorial

Los incendios que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid y a parte de la provincia de Ávila han obligado ya al desalojo de unas 63.000 personas, tras la evacuación de un camping en El Escorial con alrededor de 5.000 ocupantes. Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia sobre 14 municipios, mientras trabajan para impedir que los distintos frentes confluyan y que las llamas lleguen a El Escorial.

El número de personas desalojadas por los incendios que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid y a parte de la provincia de Ávila se eleva ya a 63.000, después de que el Ministerio del Interior ordenara evacuar un camping de El Escorial en el que se encontraban unas 5.000 personas.

La prioridad de los equipos de extinción continúa siendo impedir que las llamas alcancen El Escorial. Según los servicios de emergencia, los diferentes frentes del incendio permanecen separados, un factor considerado clave para facilitar las labores de control.

Hasta el momento, las evacuaciones habían afectado a las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. A ellas se han sumado este sábado Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

La UME protege El Escorial

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido de que el fuego avanza hacia la zona de El Escorial y ha anunciado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) establecerá líneas de defensa para proteger el municipio.

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Asimismo, ha pedido prudencia a los vecinos de todas las localidades afectadas y ha instado a los residentes de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial a seguir las indicaciones de la Policía Nacional, que trabaja de forma coordinada en la zona ante un posible confinamiento.