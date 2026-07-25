La Guardia Civil ha desalojado este viernes a los más de 90 trabajadores del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, situado en Robledo de Chavela (Madrid), debido al incendio forestal declarado en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Por el momento, la agencia espacial no puede confirmar si las llamas han alcanzado la estación.

La NASA no confirma daños en la estación

La estación de la NASA en Robledo de Chavela ha sido desalojada este viernes como medida preventiva ante la evolución del incendio forestal que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid. Según ha explicado en el Canal 24 Horas de RTVE la asistente ejecutiva del centro, Lola Cadierno, la agencia no dispone de información sobre el estado de las instalaciones porque no queda personal en su interior. "No podemos confirmar nada, porque no tenemos a nadie dentro. Sabemos lo que están informando los medios de comunicación".

Cadierno sí ha confirmado que todos los trabajadores evacuados se encuentran en buen estado. Los primeros desalojos comenzaron durante la mañana y la evacuación concluyó hacia las 17.00 horas, cuando abandonó el recinto el personal de seguridad.

Un centro estratégico para las misiones espaciales

Sobre las medidas de prevención frente a incendios, la responsable ha explicado que el complejo mantiene desbrozado todo su perímetro y dispone de dos trabajadores con un camión de bomberos cuando se realizan tareas en el exterior, aunque no cuenta con un cuerpo permanente de bomberos.

Desalojada por el incendio forestal la estación de la NASA en Robledo de Chavela con más de 90 trabajadores evacuados. / Cedida

Asimismo, ha advertido de la importancia estratégica de la instalación para las operaciones de la NASA. "Sería una catástrofe si uno de ellos falla, porque el seguimiento de las misiones al espacio profundo se hace 24 horas al día 365 días al año, y no se podría hacer el seguimiento en esta parte del mundo".

El Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (MDSCC), ubicado en Robledo de Chavela, es una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que opera en colaboración con la NASA y en la que también participa la Agencia Espacial Europea (ESA).

Una pieza clave de la Red del Espacio Profundo

El complejo madrileño forma parte de la Red del Espacio Profundo (Deep Space Network), integrada por tres estaciones situadas estratégicamente en Robledo de Chavela, California (Estados Unidos) y Canberra (Australia). Su distribución, separadas aproximadamente por 120 grados de longitud, permite mantener comunicaciones ininterrumpidas con las misiones espaciales a medida que la Tierra rota.

La estación de Robledo de Chavela tiene su origen en 1964, cuando España, el Gobierno de Estados Unidos, el INTA y la NASA firmaron el acuerdo para albergar uno de los tres centros de esta red internacional.

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Desde sus antenas se realiza el seguimiento de algunas de las principales misiones de exploración espacial, entre ellas el rover Curiosity en Marte, la misión Juno a Júpiter y los telescopios espaciales Kepler y James Webb.