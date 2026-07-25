Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este sábado por los incendios en la Comunidad de Madrid

El incendio que asola la Comunidad de Madrid mantiene este sábado cortes de tráfico en 13 puntos de las 10 carreteras de la red viaria regional, entre ellos la M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, que está cortada en ambos sentidos.

Según ha informado esta mañana el Gobierno regional, también está cortada en los dos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, en Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo y la M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias sufre un corte total, al igual que la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Desalojo de vecinos y ancianos de una residencia en Navas del Rey, por la proximidad de incendios en la zona. / José Luis Roca

Los incendios también afectan a las siguientes carreteras: