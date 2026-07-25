INCENDIOS
Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este sábado por los incendios en la Comunidad de Madrid
Cortados 13 puntos de las 10 carreteras de la red viaria regional por los incendios
Directo: siga la última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid
El incendio que asola la Comunidad de Madrid mantiene este sábado cortes de tráfico en 13 puntos de las 10 carreteras de la red viaria regional, entre ellos la M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, que está cortada en ambos sentidos.
Según ha informado esta mañana el Gobierno regional, también está cortada en los dos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, en Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo y la M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias sufre un corte total, al igual que la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
Los incendios también afectan a las siguientes carreteras:
- - M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa: cortada en sentido creciente.
- - M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería y hasta Colmenar del Arroyo: cortada en sentido decreciente.
- - M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: tramo cortado.
- - M-512, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda: cortada en sentido ascendente.
- - M-501, a la altura del kilómetro 34, en Colmenar del Arroyo: cortada en sentido ascendente.
- - M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: corte total.
- - M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: corte total.
- - M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.
- - M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.
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