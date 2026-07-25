Conciertos gratis de música clásica con vistas increíbles a una hora de Madrid: también ideal para hacer senderismo

La fábula de 'Música en cada rincón', toma lugar en Plaza Suakai, un espacio en medio árboles, el atardecer y vistas idílicas que ambientarán como si estuviera dentro de un cuento de hadas. A sus alrededores, las montañas de la Sierra madrileña se encuentran con artesanía local, gastronomía y tecnología mientras escucha música en vivo y participa en actividades complementarias.

Como iniciativa el colectivo 'neomusical' Suakai, el viaje sonoro llegará a Madrid el sábado 1 de agosto al municipio de Patones, a una hora del centro. Más allá de la música, la experiencia incluye un concurso de fotografía y vídeo para retratar diferentes perspectivas del concepto 'Música en cada rincón'. Tras su paso el próximo fin de semana, se detendrá en otros municipios como Cantabria, Huelva, Cáceres, Lleida, La Rioja o Navarra.

Música en cada rincón: una forma de mirar y de hacer

La propuesta nace de un viaje por llevar la música a lugares recónditos, tan escondidos que han conservado su magia. Para ello, el colectivo ha recorrido pueblos remotos, escenarios imposibles y lugares que parecen deshabitados, pero que nunca lo están realmente, porque "creemos que, donde nada llega, debe llegar la música", como explica el mismo Sukai en su portal web.

De esta forma, el paisaje sonoro se complementa con las vistas para hacer que lo cotidiano se vuelva inolvidable con una experiencia en la que se unen artistas, vecinos y visitantes junto a intalaciones interactivas, productos locales, espacios inmersivos y conciertos tan naturales como irrepetibles.

'Música en cada rincón' en Estepa / Colectivo Sukai

Un concepto clave de su obra es la 'neomúsica', que definenen como la música que mira al futuro honrando su pasado, lo cual conlleva una movitación para crear experiencias que unan la música clásica (y toda la tradición que este género implica) con la tecnología (y sus nuevas formas de creación). En este sentido, en sus producciones mantienen un mismo propósito, el de transformar a través de la música.

Los conciertos tienen un elemento de participación por parte de los visitantes con el reto ciclista 'Landismo Challenge', así como la aventura de 'Reflejos', el 'Universo Neomúsica' o 'Voces del territorio', un espacio pensado para escuchar las historias de quienes habitan cada lugar. También hace parte 'El momento Suakai', una pausa para degustar y disfrutar de pacharán y queso navarro.

Pesaguero acoge 'Música en cada rincón' / Colectivo Sukai

Escapada a Patones

El municipio destaca por su gran patrimonio natural, por lo que si quiere complementar el concierto con una refrescante escapada del asfalto madrileño, puede hacer la senda ecológica del Barranco. Se trata de un camino para senderistas que une la parte más antigua del pueblo con la más moderna. Aunque se puede hacer en 20 o 30 minutos, va ganando altitud, así que lo más recomendable es ir a su ritmo.

Es una ruta circular de dificultad moderada de unos 11 o 12 km rodeando el Cancho de la Cabeza, un pico con vistas increíbles y con el Embalse de Atazar a sus pies, el camino podrá seguirlo la app de rutas Wikiloc. Otra opción recorre las Cárcavas de Patones, formaciones naturales que se originan por la erosión.

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También está la antigua iglesia de San José, un templo religioso con raíces en el siglo XVII y que cayó en desuso cuando sus habitantes se trasladaron a zonas con construcciones más actuales. Pero si prefiere quedarse entre la naturaleza, debe ver las Eras que, junto a los tinados y arrenes, formaban parte de la vida diaria de los patoneros. Asimismo, está el arroyo, cerca del lavadero y la fuente nueva. Para llegar, puede tomar la línea 197 desde Plaza de Castilla en autobús o conducir durante una hora.