ESCAPADA
Así es la cascada más alta de Madrid: una muestra de la belleza y la fuerza de la naturaleza a menos de una hora y cuarto de la capital
Esta joya geológica madrileña, alimentada por aguas de manantial, cuenta con tres escalones pétreos en su caída principal
Con imponentes formaciones rocosas que reflejan la belleza y la fuerza de la naturaleza, y alimentada por las aguas cristalinas que brotan de los manantiales de las cumbres de Somosierra, una de las joyas geológicas más impresionantes de la Comunidad de Madrid se esconde tras una ruta de algo menos de dos kilómetros: hablamos de la Chorrera de los Litueros, que, con sus 40 metros de altura, ostenta el título de la cascada más alta de la región.
Una ruta que merece la pena recorrer a pie
Aunque el acceso a la localidad de Somosierra puede hacerse con el coche por la A-1 desde la carretera de Burgos, el recorrido a partir de este punto y hasta la cascada de La Chorrera es definido por la Sierra Norte de Madrid como "una de esas rutas que merece la pena recorrer a pie". Por ello, si además de ser un apasionado de la naturaleza eres un amante del senderismo, esta localidad te ofrece una ruta "sencilla, de fácil acceso y con una pendiente muy reducida" perfecta para realizar en familia.
Con apenas dos kilómetros, el recorrido comienza en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad (1) y continúa por la antigua N-1 unos 850 metros (2). Pasada la gasolinera se debe tomar la pista que sale a la derecha (3) y sobrepasar una puerta metálica (4) situada a unos 100 metros, que se pide se deje cerrada tras cruzarla para evitar que escape el ganado.
Prosiguiendo la ruta, se deberá ascender ligeramente (5) hasta alcanzar el arroyo de Las Pedrizas (6), que se podrá cruzar haciendo uso de unas piedras que facilitan la labor. Aproximadamente unos 50 metros más adelante, nos encontraremos con un cartel (7) que nos indicará el sendero para finalizar la subida.
Aunque es descrita como "un sencillo paseo", también se advierte de que, para situarse frente a la cascada, los últimos 50 metros pueden ser dificultosos para niños pequeños (8). Superados estos escalones, el sendero desembocará en la impresionante Chorrera de los Litueros (9).
De la Chorrera al nacimiento del río segoviano Duratón
Nacidas en las cumbres de la sierra madrileña, las aguas de esta cascada crean el arroyo del Caño, que, si se visita en primavera, podrá verse formando una especie de "cola de caballo" al caer por los tres escalones pétreos de la Chorrera. Pero, ¿qué pasa con estas aguas después?
Como hemos podido observar en nuestro ascenso, si deshacemos la ruta por el mismo camino podremos comprender que, tras descender esta impresionante formación geológica, el agua de este arroyo se une a otra corriente fluvial, el arroyo de Las Pedrizas, que cruzamos durante nuestra ruta, y que termina por convertirse en el nacimiento del famoso río segoviano Duratón.
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