El Atlético de Madrid ficha a Kang In Lee por cinco temporadas procedente del PSG

El Atlético de Madrid confirmó este sábado la incorporación de Kang In Lee, extremo internacional con Corea del Sur, que reforzará el ataque del equipo dirigido por Diego Simeone durante las próximas cinco temporadas. El futbolista llega traspasado desde el París Saint-Germain, club al que pertenecía desde 2023.

Con 25 años, Kang In Lee amplía la nómina de incorporaciones del Atlético para afrontar la nueva campaña. Antes que él llegaron el lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y el centrocampista internacional danés Morten Hjulmand, traspasado desde el Sporting de Portugal.

Grimaldo quedó vinculado al club hasta 2030, mientras que Hjulmand firmó un contrato de mayor duración, hasta 2031.

Pendiente el futuro de Nico González

En paralelo a la llegada de nuevos refuerzos, el Atlético continúa negociando la posible continuidad del argentino Nico González, después de concluir su cesión procedente de la Juventus. El club no ejecutó la opción de compra fijada en 32 millones de euros y trabaja para rebajar de forma significativa esa cantidad con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Dos salidas en la plantilla

Respecto a la pasada temporada, el conjunto rojiblanco registra por ahora dos bajas relevantes. El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, continuará su carrera en el Orlando City, mientras que el defensa central Clément Lenglet se ha incorporado al Benfica.

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