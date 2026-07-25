FUEGO FORESTAL
Alcobendas acoge a 165 evacuados de Navalagamella por los incendios del suroeste de Madrid
El pabellón municipal, coordinado con Cruz Roja y la UME, tiene capacidad para albergar hasta 400 personas afectadas por los incendios
El Ayuntamiento de Alcobendas acoge desde la noche del viernes a 165 personas evacuadas del municipio de Navalagamella debido a los incendios forestales que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid. El dispositivo, coordinado junto a la Comunidad de Madrid, Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuenta con capacidad para albergar hasta 400 personas.
La actuación responde a la solicitud de colaboración realizada por la Comunidad de Madrid en el marco del dispositivo desplegado para hacer frente a la emergencia. El operativo asistencial está coordinado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el apoyo de Protección Civil, Policía Local y personal voluntario. El pabellón cuenta con capacidad para alojar hasta 400 personas.
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, afirmó que "Alcobendas está al lado de las personas que están sufriendo el mayor incendio de la Comunidad de Madrid en su historia y por eso queremos acoger a este grupo de evacuados de Navalagamella como si fueran vecinos de Alcobendas". Asimismo, agradeció la colaboración de todos los profesionales y voluntarios que participan en el dispositivo asistencial.
Además del alojamiento, el Ayuntamiento ha movilizado cerca de 300 sillas, ha reforzado los servicios de recogida de residuos y ha puesto a disposición del operativo dos vehículos, entre ellos un furgón de transporte y un todoterreno 4x4 de Protección Civil para apoyar las labores de emergencia.
En el dispositivo también colaboran empresas de la ciudad. Carrefour ha donado 250 cenas y 250 desayunos para los evacuados, mientras que la empresa de restauración Urrechu ha contribuido con más alimentos para atender sus necesidades durante la estancia.
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