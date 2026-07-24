Se viene un fin de semana fresco para Madrid: la Aemet baja el nivel de peligro por incendios

Mientras que este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel de peligro extremo (rojo) para gran parte de la Comunidad, este sábado pasará a ser muy bajo (naranja) y este domingo bajará a moderado (verde), aunque todavía falta esperar cómo evolucionan los focos actuales.

Sin aviso por calor, pero pendientes de los incendios

Con máxima de 29ºC y mínima de 18ºC, este sábado inaugura un fin de semana particularmente fresco tras un viernes marcado por los incendios en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, donde el fuego sigue azotando a los madrileños.

Todavía es incierto si persistirán (y cómo lo harán) al día siguiente, pero la Aemet tiene previsto de acuerdo a su modelo de predicción que en buena parte de la Comunidad condiciones adversas, como el viento y la temperatura, ya no obstaculicen tanto el trabajo de los bomberos.

En este sentido, gran parte de Madrid bajará al nivel de peligro bajo (naranja) e incluso el centro de la Comunidad puede esperar el nivel bajo (azul). Aún es temprano para afirmarlo, pero este domingo el riesgo se reducirá más, con algunas zonas en naranja, pero también un verde bastante extendido.

Mapa peligro de incendio para este sábado / Aemet

Un sábado de máximas en descenso: podría ayudar a las labores de extinción de los incendios

El día determinante para saber la evolución del fuego será este sábado, que tendrá temperaturas máximas en descenso notable en zonas altas de la Sierra, principalmente en su parte Norte con un cielo poco nuboso o despejado.

Además, se esperan intervalos de nubosidad alta por la tarde y de evolución diurna que no se descarta que vayan acompañados de algún chubasco o tormenta dispersos principalmente por la tarde en cumbres de la Sierra.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este sábado / Aemet

Máxima de 31ºC este domingo

El viento de este sábado será flojo del oeste que gira al noroeste por la tarde y al norte en las últimas horas, muy similar al de este domingo que será principalmente de dirección norte alcanzando los 15km/h en la primera mitad de la jornada.

También comparte los cielos en gran parte despejados. No obstante, las temperaturas mínimas tendrán un ligero descenso y las máximas ascenderán en la Sierra, menos acusado o sin cambios en el resto.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

De esta forma, la media máxima para este domingo es de 31ºC y mínima de 16ºC. De hecho, las mínimas seguirán siendo bajas los próximos días, ya que el lunes será de 19ºC y el martes de 20ºC. En la otra cara de la moneda, las máximas también irán subiendo. El martes se alcanzarán los 37ºC, pero no se detiene ahí, pues el jueves volverán los temidos 40ºC.