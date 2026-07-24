Los vencejos recuperan espacio en el patrimonio de Madrid y alrededores gracias a la rehabilitación de edificios históricos

Cerca de 200 nidos han sido ocupados por vencejos gracias a la participación del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) en siete obras de restauración del patrimonio arquitectónico en Chinchón (Madrid), Segovia, Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y Toledo. La intervención de esta ONG madrileña, dedicada a la recuperación de fauna salvaje autóctona, ha permitido la aplicación de soluciones exitosas de nidificación para el vencejo común y otras especies propias de nuestras ciudades.

Un proyecto de la agrupación confirma que integrar medidas de conservación de la biodiversidad en las obras de rehabilitación no es solo posible, sino también eficaz. Los resultados obtenidos en siete intervenciones entre 2022 y 2026 muestran que 217 nidos artificiales han sido ocupados esta temporada por distintas especies, de los que 193 corresponden al vencejo común, situación de declive poblacional preocupante desde hace algo más de un lustro. En total en estos cuatro años, 850 nidos han sido instalados.

Un vencejo sale de un nido construido por GREFA en la muralla de Segovia. / GREFA

De entre las iniciativas analizadas, uno de los más significativos se concentra en la Comunidad de Madrid. La intervención llevada a cabo en la Ermita del Rosario de Chinchón ha permitido compatibilizar la restauración del edificio, construido en el siglo XVI, con la conservación de una de las aves más características del paisaje urbano. En la cubierta del templo, GREFA diseñó 265 nidales integrados en la propia estructura y, solo en esta temporada reproductora, 48 ya han sido ocupados por vencejos. Además, han sido localizados otros 41 nidos naturales donde no fue necesario intervenir.

Decenas de especies

La experiencia demuestra que las actuaciones sobre los edificios históricos pueden convertirse en una oportunidad para reforzar la biodiversidad en lugar de reducirla. “Además, sin estas actuaciones habrían desaparecido colonias enteras de vencejo común, una especie protegida por la legislación estatal y europea, de gran importancia por sus hábitos insectívoros y muy dependiente de cavidades en muros, tejas y estructuras tradicionales”, indica Carlos Cuéllar, técnico de biodiversidad urbana de GREFA a cargo del estudio. Las construcciones humanas funcionan desde hace milenios como auténticas “rocas o promontorios naturalizados” que pueden llegar a dar cobijo a decenas de especies.

Vencejos en la muralla de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). / GREFA

Los vencejos, en concreto, dependen de pequeñas cavidades en tejados, muros y cornisas para criar, unos huecos que con frecuencia desaparecen durante las rehabilitaciones o las mejoras energéticas de los inmuebles. Su pérdida supone una amenaza para una especie protegida por la legislación española y europea que, además, desempeña un importante papel ecológico al alimentarse de grandes cantidades de insectos. Desde su sede en Majadahonda, GREFA ha diseñado elementos constructivos como bocatejas, mechinales recuperados o piezas cerámicas adaptadas que permiten mantener espacios de nidificación sin alterar el valor arquitectónico de los edificios.

Siete intervenciones

Además de Chinchón, el trabajo analiza intervenciones en Segovia, Toledo y Ávila. Todas ellas, con resultados positivos, han permitido conservar e incluso aumentar las colonias de vencejos, además de favorecer la presencia de otras especies urbanas como gorriones, colirrojos tizones e incluso murciélagos. Estos han sido los resultados de las siete acciones:

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