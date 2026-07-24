Sí se puede tocar el monte: Greenpeace desmiente que no se pueda limpiar para prevenir incendios

Lo de todos los años: un ciclo vicioso entre una tragedia, esta vez en Gallardos, el año pasado en Galicia, bomberos que dan su vida para salvar la de los demás, familias desalojadas, sobrevivientes, hasta que se acaba el verano y se acallan las quejas de que "no nos dejan limpiar el monte".

Es casi otra tradición española, cada vez más preocupante ante incendios tan intensos como los que este jueves azotan a Madrid y a Ávila, de tal magnitud que se ha decretado la emergencia nacional, ya que está afectando a más de una comunidad autónoma, por lo que puede requerir una dirección nacional de las administraciones públicas implicadas.

No es opinión, es ley

Ante este ciclo vicioso, Greenpeace ha aclarado en un comunicado que son prejuicios falsos. "La gestión de los incendios forestales no es cuestión de opiniones", explican, en tanto hay normas jurídicas y competencias claras que definen cómo deben actuar las administraciones y cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos.

Jesús Aradas Sole y Miguel Aradas Planas, padre e hijo se dedican a la ganadería extensiva de ovino-caprina con ovejas en Centenys, Esponellà, Girona / Greenpeace/Pedro Armestre

En concreto, la Ley 43/2003 de Montes no prohíbe limpiar, recoger frutos o hacer quemas, sino que obliga a hacerlo dentro de una gestión forestal sostenible y la prevención de incendios. Asimismo, el artículo dictamina que las comunidades autónomas deben elaborar planes anuales de prevención de incendios y que dichos planes deben incluir tratamientos selvícolas obligatorios, como desbroces, eliminación de vegetación, podas, limpieza de cortafuegos, puntos de agua, etc.

Lo que pasa es que la responsabilidad recae en la persona propietaria y aún si no cumplen con esta limpieza, el Ayuntamiento debe exigir e incluso actuar de manera subsidiaria para garantizarlo, pero no siempre están los recursos. A juicio de Greenpeace, "las administraciones autonómicas deben implicarse con fondos, personal y campañas informativas que hagan llegar a cada propietario sus obligaciones".

Piña en rama / Greenpeace

En los montes hay aprovechamientos forestales: madera, corcho, resinas, setas, pastos y piñas, las cuales si están abiertas en el suelo se recoger libremente. Pero si están cerradas en ramas, requieren autorización. El resto, dependen de cada regulación, pero en líneas generales dependen del sentido común. Incluso en los espacios con un mayor nivel de protección, como la Red Natura 2000 hasta incluso se fomenta la ganadería extensiva como herramienta de prevención frente a incendios, entre otras iniciativas.

El fuego bien usado es una herramienta de prevención

Las autorizaciones de quemas las dan las administraciones, no los ecologistas. Entre las demandas de Greenpeace, piden que se realicen quemas prescritas para reducir la carga combustible. No obstante "ya no se puede quemar como se quemaba antes", ya que las condiciones meteorológicas son cada vez más extremas por el cambio climático, así que no se autorizan tantas quemas porque pueden generar incendios dramáticos.

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Asimismo, reniegan de un ecosistema no intervenido, preocupados por el abandono de aprovechamientos tradicionales o tratamientos ya sea por despoblación rural, falta de priorización de recursos. En su lugar, Greenpeace defiende que "el conservacionismo no significa inacción, significa planificar estratégicamente dónde no intervenir" a través de instrumentos de planificación forestal y de emergencia, junto con estudios específicos de cada caso.