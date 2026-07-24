Suspendido parte del servicio de autobuses interurbanos en Madrid por incendios: estas son las líneas afectadas

La Comunidad de Madrid ha comunicado que por motivos de seguridad y a consecuencia de la situación provocada por los incendios forestales activos en la región, durante toda la jornada del viernes el servicio de las líneas interurbanas 541, 545, 546, 547 y 548, quedará suspendido temporalmente.

Además, la prohibición decretada por los servicios de emergencia que impide la salida de autobuses desde las instalaciones de la compañía en El Tiemblo, mantiene también paralizada la línea 551. En cuanto a las líneas de la denominada zona 0, desde la Comunidad de Madrid recuerdan que no se restablecerá el servicio hasta que los incendios estén controlados o extinguidos y los servicios de emergencia garanticen que puede reanudarse con seguridad.

Movilización de autobuses interurbanos en las labores de evacuación

Además de los cortes en el servicio regular de transporte público, la Comunidad de Madrid comunicaba la puesta a disposición de autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en la evacuación y el traslado de la población afectada por los incendios forestales, que, según el Gobierno Regional, han afectado ya a cerca de 5.000 vecinos.

Personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno viajan en autobús, en Villamanta / Europa Press

En total, nueve autobuses interurbanos se mantienen activos para intervenir de manera inmediata trasladando a personas evacuadas a los puntos que se determinen en función de la evolución de los incendios y las necesidades que puedan producirse. Actualmente, cuatro autobuses interurbanos permanecen movilizados en Villamanta, mientras que en Navas del Rey la Comunidad de Madrid mantiene otros tres a disposición de los servicios de emergencia.

Los dos autobuses interurbanos restantes, con base en Pelayos de la Presa, participaron la pasada noche en el traslado de residentes hasta el municipio de Chapinería, tal y como han indicado los responsables del operativo de emergencias. La Comunidad de Madrid ha informado de que, a las 3:25 horas, y debido a que el polideportivo de Chapinería alcanzó su máxima capacidad, algunos vecinos tuvieron que ser trasladados hasta Colmenar del Arroyo. El operativo concluyó a las 3:52 horas, cuando la Guardia Civil determinó que la proximidad de las llamas a la carretera impedía el acceso de los autobuses a la zona.