Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios de Madrid y Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

A través de un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo repasó que estamos ante una "situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos". "Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones".

Aprovechó el momento para "trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo como el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas" y afirmó que "el Gobierno ha desplegado todos los efectivos" para estar al "lado" de estas personas "en la emergencia y en la recuperación". "Gracias a las BRIF, a la UME, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Sistema de Protección Civil y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego".

Tras reclarmar "mucha precaución", el presidente lanzó el llamamiento para que los ciudadanos "sigamos las indicaciones y evitemos riesgos".

A las 9:30 horas está prevista en el Palacio de la Moncloa la reunión a la que asiste el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego. Al término será el titular de Interior el que informe de lo acordado en la reunión.

Previamente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, en Madrid.

El Gobierno declaró anoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

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Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Fuente: El Periódico