Rutas por embalses, piscinas naturales e instalaciones de chorros, entre actividades gratuitas del Canal en verano

Rutas por embalses, piscinas naturales o instalaciones de chorros forman parte de las actividades gratuitas propuestas por Canal de Isabel II durante julio y agosto.

Según recoge la Comunidad de Madrid en un comunicado, los más pequeños podrán bañarse y jugar en la explanada de chorros del Parque Santander, también conocido como del Tercer Depósito. Esta instalación funciona de 11 a 23, con paradas de 15 minutos cada hora.

Además, en esta misma zona hay habilitados seis puntos de agua nebulizada en pérgolas, que funcionan en el mismo horario. Otro de los planes que ofrece la Comunidad de Madrid es acudir al Jardín Vertical del Parque Bravo Murillo, ubicado en el Segundo Depósito, que cuenta con 250 metros cuadrados de vegetación, a lo largo de un paseo con zonas y fuentes adaptadas.

Asimismo, con motivo de los 25 años de la Fundación Canal y del 175 aniversario de Canal de Isabel II, el Ejecutivo autonómico expone en el Cuarto Depósito una videoinstalación gratuita de la artista Rosa Muñoz, sobre imágenes del interior del Segundo Depósito Elevado.

La Comunidad de Madrid también ofrece actividades en los municipios de la región, como la senda ornitológica del embalse de Santillana, en Manzanares el Real, o la ruta de 4,5 kilómetros que parte desde La Hoya Encavera (cerca del embalse de Pinilla) y que llega hasta el Puente Congosto. Además, en el embalse de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, se encuentra una de las piscinas más grandes de España.

Un total de 4.500 m2 en un área recreativa con zonas de descanso, césped y merenderos entre pinos, para uso y disfrute de más de 2.300 personas.

Ocio y cultura en el Tercer Depósito

En el Tercer Depósito, del 1 de julio al 29 de agosto, tiene lugar Veranos en el parque 2026, un programa lúdico con actividades dirigidas a toda la familia. En este itinerario gratuito se incluyen hasta siete proyecciones de películas reconocidas internacionalmente, ocho espectáculos de artes escénicas y dos citas con el Ballet Español.

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Asimismo, durante este tiempo estará disponible la exposición fotográfica El gran azul de Álvaro Herrero López-Beltrán. Esta muestra recoge una selección de imágenes que invitan al espectador a sumergirse en el océano, para conocer más sobre la vida de los cetáceos.