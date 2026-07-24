El Real Madrid de Mourinho, a escena: una "sesión de entrenamiento" a puerta cerrada este viernes junto al Alcorcón

El Real Madrid está de estreno. Y no solo por el anuncio de la que será su segunda equipación en esta temporada 2026/27 , sino porque el conjunto dirigido por José Mourinho arranca su proyecto este viernes con una "sesión de entrenamiento" junto a la A.D. Alcorcón, según informan desde el club blanco. La sesión tan solo estará abierta para los medios de comunicación en horario de 17:30 a 18:20 horas y se podrá seguir a través del canal de televisión oficial del club. Se concibe como un partido de entrenamiento y no un amistoso como tal, que servirá a ambos conjuntos para empezar a sumar sensaciones y conceptos de cara al arranque de la pretemporada.

Alcorcón y Leganés, a puerta cerrada

Será esta la primera toma de contacto para el técnico portugués con su nueva plantilla. Tras un verano claramente condicionado por la disputa de la Copa del Mundo, el conjunto blanco está obligado a desplegar una pretemporada un tanto diferente a lo que estábamos acostumbrados con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut oficial del próximo 22 de agosto. Disputará esta primera "sesión de entrenamiento" ante el Alcorcón a partir de las 17:30 horas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Fran Justo, el nuevo entrenador del Alcorcón, lo calificó este jueves en la Cadena COPE como "una gran experiencia, un gran premio para todos nosotros".

Se mostró con seguridad al ser preguntado por las elevadas temperaturas que se esperan en la capital de España para la hora de la sesión de entrenamiento. "Si algo me ha demostrado Madrid en estos últimos días, no varía mucho, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche", comentó. Se esperan pausas de hidratación y ambos conjuntos podrán realizar todas las sustituciones que consideren oportunas. Además, el técnico aprovechó la ocasión para deshacerse en elogios hacía su rival en el banquillo. Me espero al ver al mejor José Mourinho de toda su carrera, porque seguro que todas las experiencias que ha ido acumulando posteriores al Real Madrid lo han ido incluso convirtiendo aún en mejor entrenador de lo que era", explicó.

El segundo de los compromisos para los blancos será el 28 de julio ante otro rival capitalino: el Leganés. En los últimos años, viene siendo habitual la disputa de un encuentro a puerta cerrada en Valdebebas ante el conjunto pepinero. Este, a diferencia de lo que sucederá este viernes, sí será un partido amistoso al uso, pero se disputará a puerta cerrada.

Después, el Real Madrid afrontará su primer amistoso en abierto, que llegará el día 1 de agosto en Austria. El equipo de Mourinho se medirá a Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (18:00 horas), un escenario que los blancos han visitado en sus últimas dos pretemporadas para medirse al AC Milan y WSG Tirol. La gira veraniega finalizará el 12 de agosto con el regreso del conjunto blanco al Trofeo Teresa Herrera, un histórico de las pretemporadas en nuestro fútbol. El Real Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña (21:00 horas) en el Estadio de Riazor.

Un Madrid de escasos efectivos

Para estas primeras semanas de pretemporada, José Mourinho no podrá contar con todos sus jugadores. La disputa del Mundial condiciona tanto la pretemporada como la preparación física y los jugadores convocados con sus selecciones disponen de tres semanas de descanso antes de regresar al trabajo. El portugués se verá obligado a contar con futbolistas del filial para completar el equipo en este primer compromiso ante el Alcorcón.

Mourinho exprime al Real Madrid en Valdebebas con la cantera como solución ante las bajas / .

Mourinho podrá contar para la sesión de este viernes con los jugadores que se sumaron a la pretemporada el primer día: Lunin, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Mastantuono y Gonzalo. Todos ellos han estado bajo las órdenes del portugués desde el pasado 13 de julio, momento en el que estaban citados todos los no internacionales. Durante esta semana, se han incorporado Arda Güler y Fede Valverde, los primeros en caer en la Copa del Mundo, pero no está previsto que disputen demasiados minutos ante el conjunto alfarero tras haber completado tan solo un par de entrenamientos con el grupo. En los próximos días, se irán incorporando nuevos internacionales.

Mourinho se mantiene al margen

Desde su llegada a Valdebebas el pasado viernes 10 de julio, José Mourinho ha adoptado un perfil bajo, por extraño que parezca, en el inicio de esta segunda etapa al frente del Real Madrid. El portugués no ha comparecido aún ante los medios de forma oficial y, llegado este punto, es posible que ni tan siquiera se someta a la protocolaria presentación oficial de cada uno de los fichajes. Tan solo ha prestado declaración ante los medios oficiales del club y no ha mostrado la esencia que lo caracteriza desde su irrupción en los banquillos hace ya más de dos décadas.

El entrenador que durante su primera etapa en el Santiago Bernabéu convirtió cada comparecencia en un acontecimiento ha optado ahora por mantenerse en un segundo plano. Sin presentación oficial ante los medios y sin comparecencias públicas, Mourinho ha decidido que su regreso se explique, por el momento, a través del trabajo diario en Valdebebas. El club sí ha mostrado a través de sus perfiles en redes sociales los primeros pasos del portugués al frente del equipo.

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La ausencia de Mourinho ante los micrófonos no implica, en cualquier caso, una falta de protagonismo. Todo lo contrario. Su llegada ha condicionado la planificación deportiva del club y la pretemporada se presenta como el escenario en el que deberá comenzar a resolver las numerosas incógnitas que todavía rodean al equipo. El portugués ha aterrizado en un vestuario con competencia en prácticamente todas las líneas y con varios puestos todavía por decidir. Quizá, estemos ante una versión más contenida y madura de ‘The Special One’, pero no conviene relajarse con un técnico que ha hecho del ruido externo uno de sus mejores aliados, siempre bajo la premisa de proteger a los suyos y acercarse al triunfo.