Raquel busca a Duque, el perro desaparecido en el incendio de San Martín de Valdeiglesias: "No sé si lo lograremos, intento no perder la esperanza"

Duque no aparece. Su dueña, Raquel, lo busca desesperadamente en los alrededores de la residencia canina La vida más perra, en San Martín de Valdeiglesias, una de las localidades afectadas por los incendios forestales que permanecen activos en la Comunidad de Madrid. Los principales focos se localizan en Villa del Prado, donde un segundo incendio ha obligado a evacuar Aldea del Fresno y varias residencias; San Martín de Valdeiglesias, donde las llamas avanzan favorecidas por el viento y la elevada carga de combustible vegetal; y el incendio originado en Almorox (Toledo), cuyo frente cruzó a territorio madrileño y, aunque se encuentra parcialmente estabilizado, continúa condicionando el operativo.

La simultaneidad de los fuegos llevó a la Comunidad de Madrid a solicitar la declaración de la situación operativa de nivel 3 del Plan INFOMA, con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la coordinación del Gobierno central. Más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas y centenares de efectivos terrestres y aéreos trabajan para contener unos incendios que las autoridades califican de extraordinaria complejidad. Fue precisamente en el segundo de esos fuegos, en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, donde se vio a Duque por última vez. El can, un American Staffordshire Terrier de ocho años, desapareció cuando las llamas se acercaban al refugio.

Raquel, junto a Duque y su madre. / CEDIDA

“Mi perro estaba allí para corregir su conducta. Borja, el dueño del refugio, nos escribió para alertarnos de que las llamas estaban cerca. Mi madre y yo salimos de trabajar y fuimos directas para allá. Tardamos casi tres horas en llegar desde Cuéllar, Segovia, donde vivimos. Estuvimos desde las 19:00 hasta la medianoche allí, buscando a Duque”, explica Raquel, su dueña. La joven lamenta que su mascota no se encuentre entre los animales rescatados. “Sabemos que él sacó a su hijo de las inmediaciones, como es lógico, y no pudo volver a entrar por la cercanía del fuego. Borja se llevó a los perros que pudo y el resto creo que no pudieron salir. El nuestro salió corriendo y no volvió”, sostiene.

Una situación pésima

Raquel recuerda la cantidad de humo que había en el ambiente y cómo trataron de localizar a su perro entre los que habían sido rescatados. Fue ella misma, incluso, quien liberó a un perro de las instalaciones junto a su madre y su pareja. “Hemos publicado por redes sociales las fotos de Duque, pero nadie parece haberlo visto. Rogamos que se pongan en contacto con nosotras si alguien lo divisa. Si no, en cuanto podamos iremos para allá a poner carteles y a ver si podemos encontrarlo. No sé si lo lograremos, pero intentamos no perder la esperanza”. Duque, el mejor amigo de la segoviana, llegó a su vida con apenas unas semanas de vida.

Raquel junto a Duque. / CEDIDA

“Le salvamos la vida porque me lo entregaron en una situación pésima, ya que lo habían separado demasiado pronto de su madre. Con los años ha ganado fuerza y es un perro excepcional”, dice. Por su parte, Borja, dueño de La vida más perra, escribía a primera hora de este viernes un comunicado en sus redes sociales. “Agradezco todas las llamadas y mensajes de preocupación e interés por ayudar. Ha sido un día de impotencia e incertidumbre. Por suerte, las habitaciones de la residencia se han salvado del fuego y los perros que quedaron en patios salieron ilesos. Todos salvo Duque, que ha desaparecido y ojalá vuelva”, escribe.

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El fuego, dice, se originó muy cerca de las perreras y apenas tuvo tiempo de reacción para poner a salvo lo que pude, “sobre todo, a mi hijo”. “Salí una vez y, a los diez minutos, ya me fue imposible acceder. Incluso traté de saltar las barreras. Mi casa está calcinada y he perdido una parte de mi vida, pero la residencia es la otra y sigue intacta, así que empezaré de nuevo las veces que haga falta. No me dejéis solo los primeros días”, concluye.