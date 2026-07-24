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EMERGENCIA NACIONAL

Primer balance de daños de los incendios en Madrid: 43 viviendas destruidas en Villa del Prado

La Comunidad de Madrid identifica daños de distinta consideración en otras 286 casas de la región

Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | "Queda muy poco" para que los incendios de Madrid y Ávila se junten: el fuego en Madrid amenaza más municipios tras quemar 6.000 hectáreas y obligar al desalojo de 25.000 vecinos

Bomberos de Madrid en las tareas de extinción de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

Bomberos de Madrid en las tareas de extinción de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. / Emergencias 112

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Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

Primer balance de daños materiales por el incendio que se extiende por el suroeste de la Comunidad de Madrid. Según ha trasladado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una primera evaluación realizada en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, ha establecido que 43 viviendas han quedado destruidas por el incendio que comenzó hace dos días en Almorox (Toledo).

El fuego originado el miércoles en la localidad toledana el miércoles alcanzó a la Comunidad de Madrid, donde acabó uniéndose con otro iniciado en Villa del Prado. Otro fuego iniciado en Sanmartín de Valdeiglesias ha terminado por unirse. Se teme que este incendio, que ya ha arrasado al menos 6.000 hectáreas, una su frente al que comenzó en la provincia limítrofe de Ávila, en la localidad de Burgohondo.

La Comunidad de Madrid constituyó el jueves un operativo con miembros de los cuerpos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Agentes Forestales, para evaluar la situación. El primer balance de daños materiales, de momento muy provisional, arroja que en Villa del Prado han sufrido daños de distinta consideración otras 286 casas.

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Se espera proseguir con este análisis de daños por las urbanizaciones de la localidad de Pelayos de la Presa como consecuencia del incendio originado en San Martín de Valdeiglesias.

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