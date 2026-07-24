La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Qué bien le ha sentado a Lhara abandonar la floritura que tanto tapaba su voz. El reinicio musical que ha emprendido con En mi calle ha sacado lustre a su garganta, mostrando todas sus aristas. Es la primera vez que se muestra así de honesta, lo que ha incorporado matices a su música: ha dejado atrás la híper producción para poner en valor lo que ella es como persona y, por el momento, salvo cambio de rumbo, le ha venido de fábula.