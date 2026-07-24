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MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Apartamentos Acapulco, en una imagen promocional.

Apartamentos Acapulco, en una imagen promocional. / ARCHIVO

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Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Fiesta transparente', de Apartamentos Acapulco

Apartamentos Acapulco debería ser tu banda de cabecera: son frescos y contundentes, altamente capacitados para ordenar tus emociones. Sus guitarras, tan vitalistas y urgentes, ojo, pueden dar luz a cualquier día de mierda. Y, oye, en un mundo tan frenético, contar con un escudo así resulta reconfortante. Llevan una década haciendo canciones protectoras: Fiesta transparente es el último adelanto de su sexto álbum y, si mantienen la luz, otra vez, volverán a salvarte.

'En mi calle', de Lhara

Qué bien le ha sentado a Lhara abandonar la floritura que tanto tapaba su voz. El reinicio musical que ha emprendido con En mi calle ha sacado lustre a su garganta, mostrando todas sus aristas. Es la primera vez que se muestra así de honesta, lo que ha incorporado matices a su música: ha dejado atrás la híper producción para poner en valor lo que ella es como persona y, por el momento, salvo cambio de rumbo, le ha venido de fábula.

'Distinto', de Valeria Castro

Empezó haciendo versiones de La Oreja de Van Gogh y Jarabe de Palo que rápidamente colapsaron las redes sociales. Su vidriosa voz y su etérea mirada han enamorado a un puñado de almas deseosas de nuevos embistes: editó Con cariño y con cuidado en 2023, un álbum que mimaba las costuras que ahora se ha planteado purificar. Distinto es uno de los cortes de El cuerpo después de todo, el disco que ha terminado de encumbrarla. Estará en el Teatro Real el 30 de julio.

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