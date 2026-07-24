Este es el personaje madrileño que podría aparecer en los nuevos billetes de 50 euros: las votaciones ya están abiertas

El Banco Central Europeo ha desvelado las diez propuestas preseleccionadas para sustituir los actuales billetes de euro. "Durante todo el proceso, quisimos asegurarnos de que se escucharan las voces de los europeos", afirmaba la presidenta del BCE, Christine Lagarde, "porque si imprimimos los billetes, los billetes son vuestros".

Bajo esta premisa, el BCE ha anunciado que de cara a la decisión final se tendrá en cuenta la opinión de los ciudadanos europeos a través de una consulta pública que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de septiembre, aunque, no será el factor definitivo.

Dos visiones para el futuro del euro: naturaleza y cultura

Entre las propuestas publicadas por la institución europea, cinco tocan la temática 'Ríos y Aves', que pretende ensalzar la resiliencia y la diversidad de los diferentes ecosistemas naturales presentes en Europa. En su reverso pueden verse varias instituciones europeas como el propio edificio del BCE, la sede del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo y el edificio del Consejo de la UE y el Consejo Europeo.

Cinco de las propuestas buscan reivindicar la resiliencia y diversidad de los ecosistemas europeos / Banco Central Europeo

Las otras cinco versan sobre 'La cultura europea', centrados en el patrimonio cultural común y en personajes europeos célebres. Mientras que en su reverso podemos encontrar actividades culturales y de ocio en un intento de promover valores como la inclusión y el diálogo, los verdaderos protagonistas son las personalidades: María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Bertha von Stuttner y... ¡Miguel de Cervantes!

Las otras cinco propuestas incluyen personajes célebres europeos y actividades de ocio populares en el reverso / Banco Central Europeo

Un madrileño podría protagonizar el nuevo billete de 50

El prestigioso escritor madrileño autor de la obra 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' se ha colado entre los personajes ilustres seleccionados por el Banco Central Europeo, y, de ser la propuesta escogida, podría decorar el billete de 50 euros que toda Europa llevará en su cartera durante los próximos años.

Nacido en Alcalá de Henares en 1547 (de acuerdo al consenso histórico), Miguel de Cervantes es una de las figuras literarias más importantes vinculadas a la capital. Tras vivir en Madrid durante varias etapas de su vida, el autor escribiría gran parte de su obra en la capital, donde fallecería el 22 de abril de 1616.

En caso de que alguna de estas propuestas fuese la seleccionada, Miguel de Cervantes protagonizaría el billete con un valor de 50 euros / Banco Central Europeo

Pero, ¿por qué es importante para Europa? Cervantes no solo es una figura clave a nivel nacional, sino que se ha consolidado como un personaje de gran importancia de la cultura universal gracias a su obra 'Don Quijote de la Mancha', considerada fundamental para la literatura en español.

Su influencia a lo largo de los siglos ha trascendido fronteras y época, haciendo que el español sea incluso conocido como "la lengua de Cervantes". Convertido en uno de los escritores más representativos de Europa gracias a su legado, no es de extrañar que el Banco Europeo lo haya incluido entre los posibles protagonistas para los nuevos billetes de euro.

¿Cómo votar?

Si quieres participar para apoyar a tu diseño favorito, puedes hacerlo a través de la página web del Banco Central Europeo donde se deberá valorar cada uno de los diez diseños por separado. Aun así, la presidenta del BCE ha querido recordar que esta consulta no tendrá un valor definitivo de cara a la decisión final, sino que se trata de una manera "recabar la opinión pública sobre cada propuesta para apoyar la toma de decisiones".