De Villa del Prado a Navas del Rey: estos son los municipios de Madrid afectados por los incendios

La emergencia por los incendios forestales mantiene este viernes una situación crítica en el suroeste de la Comunidad de Madrid. La gravedad y simultaneidad de los incendios llevó al Gobierno de España a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). La decisión sitúa la dirección de la emergencia en el Ministerio del Interior, mientras que la Unidad Militar de Emergencias asume la coordinación operativa sobre el terreno junto con los medios autonómicos y locales.

Los fuegos declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, inicialmente separados, se han unido en un único frente, mientras los servicios de emergencia tratan de frenar su avance hacia otros municipios de la comarca. En el terreno, más de 270 profesionales, entre bomberos, agentes forestales y UME están trabajando en las labores de extinción este viernes frente a las condiciones meteorológicas adversas, fundamentalmente el viento y las altas temperaturas. La cifra de desalojados en la Comunidad de Madrid se sitúa en torno a 19.000 personas, después de que se ordenaran nuevas evacuaciones en Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo que se suman a las procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Municipios afectados por los incendios de Madrid

Villa del Prado

Villa del Prado concentra uno de los principales frentes de la emergencia. El municipio quedó afectado inicialmente por el incendio originado en Almorox, en la provincia de Toledo, que cruzó el límite regional y alcanzó la urbanización El Encinar del Alberche.

Unas 700 personas tuvieron que abandonar sus viviendas en este núcleo residencial, que cuenta con cerca de 6.000 vecinos y más de 50 kilómetros de calles. Más de un centenar fueron alojadas en el polideportivo municipal, mientras un dispositivo integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Agentes Forestales y Bomberos comenzó a evaluar los daños en viviendas y propiedades.

A este incendio se sumó posteriormente otro foco declarado en el propio término municipal de Villa del Prado. Su evolución terminó acercándolo al incendio de San Martín de Valdeiglesias hasta formar un único frente. La población de Villa del Prado ha permanecido confinada en determinados momentos, con la recomendación de cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo.

Aldea del Fresno

El avance del incendio de Villa del Prado obligó a evacuar el casco urbano de Aldea del Fresno, un municipio de alrededor de 3.500 habitantes. Los vecinos fueron trasladados hacia otras localidades y espacios habilitados para su acogida mientras las llamas se aproximaban al término municipal.

La localidad se encuentra entre los principales municipios afectados desde el inicio de la emergencia. Aunque en algunos momentos se permitió el regreso de parte de los desalojados, la evolución cambiante del fuego ha obligado a mantener las medidas de protección y a seguir las instrucciones del operativo.

San Martín de Valdeiglesias

El incendio de San Martín de Valdeiglesias comenzó después de que un vehículo ardiera en el kilómetro 57 de la carretera M-501 y las llamas se propagaran desde la calzada hacia el monte.

Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno central en la comunidad. Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca. Los tres incendios activos en la Comunidad de Madrid, los de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y el iniciado en Almorox (Toledo) ha provocado el corte de la carretera M507, entre los kilómetros 28 y 36. Además, se ha restringido el tráfico en la M501, entre los kilómetros 42 y 59. EFE/Emergencias 112 *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****. sustituye texto y añade vídeo sin locutar / Emergencias 112 / EFE

El fuego obligó a adoptar medidas preventivas en distintos puntos del municipio. La residencia de mayores López Rumayor fue confinada, mientras los habitantes de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz recibieron avisos para permanecer en sus viviendas o dirigirse a zonas seguras. En las primeras horas participaron 16 medios terrestres y aéreos de Bomberos, Brigadas Forestales y Agentes Forestales.

El incendio terminó confluyendo con el declarado en Villa del Prado. La unión de ambos frentes incrementó la preocupación por su posible avance hacia otros municipios del oeste regional.

Pelayos de la Presa

La proximidad de las llamas procedentes de San Martín de Valdeiglesias obligó a evacuar y confinar distintas zonas de Pelayos de la Presa. Parte de los vecinos de San Martín fueron trasladados inicialmente hacia el casco urbano de este municipio, pero la evolución del incendio terminó haciendo necesarias nuevas medidas de protección.

Las autoridades enviaron alertas a la población para que permaneciera en espacios seguros, evitara los desplazamientos y siguiera las indicaciones de los servicios de emergencia.

Navas del Rey

Navas del Rey fue primero uno de los municipios confinados ante el avance del humo y de los frentes activos. Este viernes, la dirección del operativo ordenó su evacuación al considerar que los incendios unidos avanzaban hacia esta zona. La Comunidad de Madrid ha movilizado autobuses interurbanos para facilitar el traslado de los vecinos afectados. El municipio se encuentra en uno de los corredores de avance que más preocupan a los técnicos por la dirección del viento y la cercanía de las llamas.

Chapinería

Chapinería se incorporó este viernes a la lista de localidades evacuadas. La orden se adoptó después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, constituido tras la declaración de la emergencia de interés nacional.

Los vecinos fueron llamados a abandonar el municipio de manera ordenada y siguiendo las rutas establecidas por los cuerpos de seguridad, con el objetivo de evitar desplazamientos particulares que pudieran bloquear el acceso de los vehículos de emergencia.

Colmenar del Arroyo

Colmenar del Arroyo también recibió la orden de evacuación ante el avance del frente formado por los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. La medida se tomó de forma preventiva por el riesgo de que las llamas alcanzaran su término municipal.

Los servicios de emergencia han insistido en que los vecinos no regresen a las zonas desalojadas hasta recibir autorización oficial, debido a la posibilidad de reproducciones y cambios repentinos en la dirección del fuego.

Cenicientos

Cenicientos ha desempeñado un papel central en la coordinación de la emergencia. Allí se instaló uno de los puestos de mando desde los que se ha seguido la evolución del incendio procedente de Almorox y el despliegue de medios en la zona.

El municipio también se ha visto afectado por las alteraciones en las comunicaciones y el transporte. La Comunidad de Madrid ha utilizado esta localidad como uno de los puntos de coordinación y apoyo logístico del dispositivo.

Villamanta

Villamanta ha sido uno de los municipios utilizados para recibir a población evacuada de las localidades más próximas a los incendios. Hacia esta zona fueron trasladados algunos vecinos de Aldea del Fresno durante las primeras fases de la emergencia.

Vecinos realojados en el polideportivo municipal de localidades desalojadas por los incendios, en Villamanta. / José Luis Roca

También se movilizaron autobuses para facilitar los desplazamientos de las personas afectadas y evitar que los desalojos se realizaran únicamente en vehículos particulares.