AVISOS
Madrid pide la 'Situación Operativa 3 de Interés Nacional': ¿qué significa?
Este nivel de emergencia previsto en el Sistema Nacional de Protección Civil en España da el control absoluto al Gobierno Central
Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Los tres fuegos que afectan a Madrid siguen sin control pese a los trabajos nocturnos y el viento complicará su extinción
El pasado jueves, la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó elevar el nivel de riesgo por los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y la amenaza del fuego de Burgohondo. Ante esta situación, el gobierno declaró la 'Situación Operativa 3 de Interés Nacional' en Madrid y Ávila, pero, ¿qué significa exactamente este aviso y qué implicaciones tendrá para la Comunidad de Madrid?
'Situación Operativa 3 de interés nacional'
Este aviso corresponde al nivel máximo de emergencia previsto en el Sistema de Protección Civil en España. A efectos prácticos, la activación de esta alerta implica que la gravedad de una catástrofe ha superado la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma afectada, por lo que desde ese momento, el Gobierno Central asumiría el control absoluto de la situación.
Implicaciones de la Situación Operativa 3: mando y servicios unificados
Esta medida que impone un mando único centralizado sitúa al Ministerio de Interior como autoridad máxima y director de todas las operaciones. De esta forma, los medios del Estado como las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios o los servicios de extinción se pueden coordinar de forma unificada. Además, la activación de esta fase del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEP) también posibilita la canalización de ayuda internacional si fuese necesario, algo que no podría solicitarse a nivel de las Comunidades Autónomas.
Contexto de activación actual: Villa del Prado, Pelayos y Aldea del Fresno
La activación de esta medida responde a la oleada de incendios forestales fuera de capacidad de extinción que golpean simultáneamente a la Comunidad de Madrid. Entre ellos preocupa la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, cuyo avance ya ha obligado al desalojo de 11.500 personas.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para el día de hoy, Ayuso transmitía la decisión de activar el nivel más alto de la escala a través de sus redes sociales argumentando que será "necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios". Y es que, pese a los trabajos realizados durante la noche, el 112 informaba de que los fuegos de la Comunidad de Madrid siguen lejos de estar perimetrados o estabilizados.
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