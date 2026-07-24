Madrid pide la 'Situación Operativa 3 de Interés Nacional': ¿qué significa?

El pasado jueves, la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó elevar el nivel de riesgo por los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y la amenaza del fuego de Burgohondo. Ante esta situación, el gobierno declaró la 'Situación Operativa 3 de Interés Nacional' en Madrid y Ávila, pero, ¿qué significa exactamente este aviso y qué implicaciones tendrá para la Comunidad de Madrid?

'Situación Operativa 3 de interés nacional'

Este aviso corresponde al nivel máximo de emergencia previsto en el Sistema de Protección Civil en España. A efectos prácticos, la activación de esta alerta implica que la gravedad de una catástrofe ha superado la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma afectada, por lo que desde ese momento, el Gobierno Central asumiría el control absoluto de la situación.

Plan de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid / @el_batefuegos

Implicaciones de la Situación Operativa 3: mando y servicios unificados

Esta medida que impone un mando único centralizado sitúa al Ministerio de Interior como autoridad máxima y director de todas las operaciones. De esta forma, los medios del Estado como las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios o los servicios de extinción se pueden coordinar de forma unificada. Además, la activación de esta fase del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEP) también posibilita la canalización de ayuda internacional si fuese necesario, algo que no podría solicitarse a nivel de las Comunidades Autónomas.

Contexto de activación actual: Villa del Prado, Pelayos y Aldea del Fresno

La activación de esta medida responde a la oleada de incendios forestales fuera de capacidad de extinción que golpean simultáneamente a la Comunidad de Madrid. Entre ellos preocupa la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, cuyo avance ya ha obligado al desalojo de 11.500 personas.

Incendio forestal, en la carretera M 206 entre Torrejón de Ardoz y Loeches, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España) / Europa Press (Alberto Ortega)

Debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para el día de hoy, Ayuso transmitía la decisión de activar el nivel más alto de la escala a través de sus redes sociales argumentando que será "necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios". Y es que, pese a los trabajos realizados durante la noche, el 112 informaba de que los fuegos de la Comunidad de Madrid siguen lejos de estar perimetrados o estabilizados.