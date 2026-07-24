Los incendios en Madrid obligan a trasladar a más de 400 personas de residencias de mayores de las localidades afectadas

Hasta 435 usuarios de residencias para personas mayores y dependientes de los municipios afectados por los incendios de Villa de Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, han sido trasladadas a otros centros o con sus familias, informan fuentes regionales. El Gobierno autonómico está coordinando los traslados de cinco residencias.

En concreto, en Aldea del Fresno, la residencia de mayores San Juan Bautista, con 71 residentes, fue este jueves a la vecina localidad de Villamanta. Las cinco personas mayores con más dependencia se quedaron en la Residencia Casaverde de Villamanta. Otros 16 residentes se fueron con sus familias y el SUMMA 112 trasladó a los 50 restantes a la Residencia Parque de los Frailes, en Leganés, donde también permanecen ocho de los trabajadores de San Bautista.

También se desalojó ayer a los 80 mayores de la residencia privada La Fresneda, inicialmente trasladados al polideportivo de Villamanta. Siete se fueron con sus familias, otros siete fueron llevados a la Residencia Parque de los Frailes de Leganés y 64 a la Residencia Plata y Castañar, en Madrid. Los dos restantes habían sido hospitalizados previamente, traslada la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Por otra parte, los 78 residentes del centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas de Aldea del Fresno fueron trasladados ayer al polideportivo de Villamanta, donde han permanecido esta noche. La alternativa para hoy es una residencia para personas con discapacidad física en Madrid capital.

En San Martín de Valdeiglesias la mayoría de los usuarios de la residencia privada López Rumayor, de 178 plazas, fueron evacuados al polideportivo municipal. Otros 20 mayores se fueron con sus familias y los ocho con mayor vulnerabilidad fueron trasladados a la residencia pública San Martín de Valdeiglesias de esta localidad. Esta residencia y el centro para personas con discapacidad de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) cuentan con un plan de traslado a otros centros de la red pública si la evolución del incendio lo requiere.

Entretanto, en Pelayos de la Presa, 28 residentes de la residencia El Chaflán fueron trasladados de madrugada a la residencia Sanitas Almenara, en Colmenar del Arroyo.

La residencia Navas del Rey en la localidad del mismo nombre, con 27 residentes, ha permanecido confinada esta noche, mientras que en Villa del Prado la situación permanece estable y la residencia pública de mayores de la localidad ha acogido a cuatro personas mayores de la zona, donde han pernoctado. Por problemas de acceso del personal se ha suspendido hoy el servicio del centro de día.

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