El Gobierno de Ayuso acelera para concluir los 34 centros de salud comprometidos esta legislatura

Este miércoles, en la última reunión del Consejo de Gobierno antes de las vacaciones, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid aprobaba la adjudicación de las obras de tres centros de salud, uno en la capital, otro en Alcorcón y un tercero en Rivas Vaciamadrid. En total se habilitaba de esa forma una inversión de 42,4 millones de euros.

El primero, el San Isidro-Quince de Mayo, en el distrito de Carabanchel, vendrá a sustituir al ya existente de mismo nombre, que da cobertura a 16.500 vecinos. Los otros dos, Ensanche Sur en Alcorcón, y Barrio de la Luna en Rivas Vaciamadrid, serán el noveno y el cuarto, respectivamente, en sus localidades y atenderán a unos 12.000 y 17.200 pacientes, aproximadamente, cada uno.

Los tres se construirán mediante un sistema de edificación industrializada que permite reducir los tiempos de ejecución. Se espera que, una vez comiencen los trabajos, puedan estar concluidos en poco más de un año, concretamente en 378 días.

Los tres centros estarán listos para su apertura, por tanto, a lo largo de 2027. Atendiendo a los plazos previstos, están en el grupo de los últimos dentro de los 34 nuevos espacios de atención primaria, 15 de ellos en la capital, prometidos en su programa por Isabel Díaz Ayuso para esta legislatura. Serán, en total, una decena los que previsiblemente se concluyan el año próximo pero después de la cita con las urnas, que habría de ser en mayo.

La apertura de esos nuevos centros de salud, una de las apuestas del Ejecutivo regional, se irá sucediendo a lo largo de los próximos meses. Este mismo viernes, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, visitará las obras del de Abrantes, en el distrito de Carabanchel, otro de los que a priori no llegarán hasta después de las elecciones, mientras que el lunes acudirá a Tielmes para conocer el nuevo consultorio de la localidad, operativo desde hace unas semanas.

Con dos consultas de Medicina de Familia y otras dos de Enfermería, el de este municipio del sureste regional es el último que ha entrado en funcionamiento. Para la misma fecha se preveía también la reapertura del remozado Centro de Salud Cáceres, en Madrid, en el distrito de Arganzuela, pero una “incidencia técnica sobrevenida” ha retrasado momentáneamente su entrada en funcionamiento.

Por el momento, de los 34 avanzados, se han inaugurado siete. Al de Tielmes se suman los de Las Tablas, en la ciudad de Madrid, y Sevilla la Nueva, Parque Oeste, en Alcorcón, Collado Villalba y Parla Este, oficialmente abierto con la presencia de Ayuso en abril y junto al cual, en el mismo edificio, se ubica un centro de salud mental.

De acuerdo con el calendario que maneja la Consejería de Sanidad, otros cinco se encuentran “próximos a finalizar”. Cuatro de ellos están en la capital. Además del mencionado Centro de Salud Cáceres de Arganzuela, se trata de los de Prosperidad, en el distrito de Chamartín, Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y el largamente esperado de Butarque, en Villaverde, por primera vez prometido en 2007. El quinto es el Enfermera Carmen Vázquez, en Móstoles.

Antes de que acabe este 2026 prevé concluir el Gobierno regional otros seis centros de salud. Dos en la ciudad de Madrid, los de Quinta de los Molinos, en San Blas Canillejas, que albergará a los profesionales del Centro de Salud Avenida de Aragón, y Valdebebas, en una de las zonas en expansión de la capital. Los otros cuatro son los de El Molar, Barrio Hospital, de Fuenlabrada, Valdemoro III y Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz.

En el primer semestre del año próximo, antes de que termine la legislatura, en el departamento que dirige Fátima Matute confían en poder abrir seis más. Dos en la capital, Fuencarral, cuyas obras visitó el pasado mes de junio la consejera, y Puerta del Ángel, en el distrito de Latina; los otros cuatro en Pinto, San Sebastián de los Reyes, Leganés y Pozuelo de Alarcón.

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Ya para después de las elecciones, pero antes del fin de 2027, se terminarían las obras de los 10 restantes hasta la suma de 34. Más de la mitad de ellos se encuentran en la ciudad de Madrid. A los ya enumerados de Abrantes y San Isidro-Quince de Mayo, en Carabanchel, se añaden los de Ensanche de Vallecas II, en Villa de Vallecas; Valderribas, en Vicálvaro; Alameda Prado 30, en el Barrio de las Letras, en el distrito de Centro, y Palma Norte, también en el distrito de Centro, en el Barrio de Universidad. Los otros cuatro previstos para la segunda mitad de 2027 son los recién adjudicados de Ensanche Sur de Alcorcón y Barrio de la Luna de Rivas Vaciamadrid, y los de Guadarrama y Villaviciosa de Odón.