Uno de los frentes del incendio de San Martín de Valdeiglesias cruza el embalse de San Juan

Uno de los frentes del incendio originado en la tarde del jueves en San Martín de Valdeiglesias ha cruzado el embalse de San Juan y se dirige hacia la desembocadura del río Cofio, afluente del Alberche y que desemboca en la parte norte del pantano.

Así lo ha informado la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias en una publicación en sus redes sociales a primera hora de la mañana, donde además ha adjuntado también una fotografía de las llamas a orillas del pantano.

El incendio de San Martín de Valdeiglesias se originó el jueves tras arder un coche en el kilómetro 57 de la carretera M-501, a la entrada de la localidad, y extenderse las llamas al monte. La situación obligó a emitir un ES-Alert.

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Este fuego se suma al originado este miércoles en la localidad toledana de Almorox y que ha alcanzado al municipio madrileño de Villa del Prado, y un tercero independiente en otro punto de la misma localidad madrileña.