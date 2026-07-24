COMUNIDAD DE MADRID
Uno de los frentes del incendio de San Martín de Valdeiglesias cruza el embalse de San Juan
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EP
Uno de los frentes del incendio originado en la tarde del jueves en San Martín de Valdeiglesias ha cruzado el embalse de San Juan y se dirige hacia la desembocadura del río Cofio, afluente del Alberche y que desemboca en la parte norte del pantano.
Así lo ha informado la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias en una publicación en sus redes sociales a primera hora de la mañana, donde además ha adjuntado también una fotografía de las llamas a orillas del pantano.
El incendio de San Martín de Valdeiglesias se originó el jueves tras arder un coche en el kilómetro 57 de la carretera M-501, a la entrada de la localidad, y extenderse las llamas al monte. La situación obligó a emitir un ES-Alert.
Este fuego se suma al originado este miércoles en la localidad toledana de Almorox y que ha alcanzado al municipio madrileño de Villa del Prado, y un tercero independiente en otro punto de la misma localidad madrileña.
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