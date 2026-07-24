Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Madrid ordena el desalojo de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo ante la cercanía de los incendios

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Daniel Gómez Alonso

Marina Armas

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Al fuego desatado este miércoles en Almorox (Toledo), que traspasó la frontera y ya ha arrasado más de 600 hectáreas madrileñas (900 en total), se sumaron este jueves otros dos en San Martín de Valdeiglesias, tras arder un coche en la carretera M-501, y en Villa del Prado. Se prevén, además, unas próximas horas complicadas debido a las altas temperaturas y el viento.

Por el momento, el número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real

Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles.

Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil.

Fuente: IncendiosEspaña.es

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