Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Madrid ordena el desalojo de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo ante la cercanía de los incendios

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Al fuego desatado este miércoles en Almorox (Toledo), que traspasó la frontera y ya ha arrasado más de 600 hectáreas madrileñas (900 en total), se sumaron este jueves otros dos en San Martín de Valdeiglesias, tras arder un coche en la carretera M-501, y en Villa del Prado. Se prevén, además, unas próximas horas complicadas debido a las altas temperaturas y el viento.

Por el momento, el número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles. Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil. Fuente: IncendiosEspaña.es

La Comunidad de Madrid lanza un aviso por el humo de los incendios: esto es lo que debes hacer para protegerte de las cenizas Con la oleada de incendios que están rodeando la capital, la Comunidad de Madrid ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante la posible presencia de humo y cenizas en el aire como consecuencia de los incendios forestales. El objetivo es reducir la exposición a las partículas y prevenir problemas de salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables. El humo puede desplazarse a varios kilómetros del lugar en el que se encuentran las llamas y afectar temporalmente a la calidad del aire en diferentes municipios de la región. Por este motivo, las autoridades piden a los ciudadanos que estén atentos a los avisos oficiales y adopten medidas de protección si perciben olor a quemado, humo o restos de ceniza en el ambiente. [Lea aquí toda la información]

Suspendido parte del servicio de autobuses interurbanos en Madrid por incendios: estas son las líneas afectadas La Comunidad de Madrid ha comunicado que por motivos de seguridad y a consecuencia de la situación provocada por los incendios forestales activos en la región, durante toda la jornada del viernes el servicio de las líneas interurbanas 541, 545, 546, 547 y 548, quedará suspendido temporalmente. [Lea aquí toda la información]

VIDEO | Los vecinos afectados por los incendios de San Martín de Valdeiglesias y Almorox desesperados por el descontrol de las llamas Raquel Serrano

Puente traslada el incendio a la política: "La UME, el servicio de extinción de las CCAA del PP" "Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta". Así se expresó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales en un momento en el que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional para asumir el control de la lucha contra las llamas y España ha pedido ayuda a la Unión Europea, en concreto medios aéreos "de ala fija". Una petición a la que ya ha respondido Grecia con el envíó de dos aviones Canadair CL-415. [Lea aquí toda la información]

Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, en Madrid, nuevos municipios desalojados El delegado del Gobierno en la CAM, Francisco Martín, ha avanzado en Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos de Madrid que dado el avance de los incendios de la región se van a desalojar los municipios de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo. La población recibirá en los próximos minutos un mensaje avisándoles.

La Comunidad de Madrid, en peligro muy alto o extremo de incendios forestale

Más Madrid critica la "falta de recursos" de los bomberos y reprocha a Ayuso y Vox que "nieguen" el cambio climático Más Madrid ha criticado este jueves la "falta de recursos" de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid y ha reprochado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y a Vox que "nieguen" el cambio climático. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha subrayado que los bomberos forestales "llevan años" exigiendo al Gobierno regional "equipos en buen estado" y una "plantilla suficiente" para hacer frente a los incendios, y ha denunciado carencias "tan básicas" como disponer de vehículos operativos para desplazarse a las zonas afectadas y de equipamiento adecuado para trabajar "con seguridad".

Almeida ve "lógico" que el Gobierno asuma el mando único y afirma que la prioridad es luchar contra incendios El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este viernes "lógico" y "razonable" que el Gobierno haya asumido el mando único de la emergencia por los incendios que afectan a varias comunidades autónomas, como Madrid, recalcando que la prioridad es "luchar contra la situación" y que "no aporta" ocuparse del delegado del Gobierno, Francisco Martín, por sus palabras en relación a la activación del nivel 3 de Emergencias. Según ha detallado, hay prácticamente 100 efectivos del Ayuntamiento de Madrid trabajando junto con diversos vehículos, básicamente Policía Municipal, Bomberos y SAMUR Protección-Civil, "cada uno en el ejercicio de sus competencias dando apoyo logístico a todas aquellas personas que han tenido que ser desplazadas de sus lugares de residencia".

3.000 hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid El ministro Marlaska ha comparecido ante los periodistas tras la reunión celebrada en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cenicientos (Madrid) para informar de la situación de los fuegos que, hasta el momento de su comparecencia, ya han quemado 9.000 hectáreas en Ávila y otras 3.000 en la Comunidad de Madrid.