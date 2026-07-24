DGT lo confirma: estas son las carreteras cortadas por los incendios en Madrid

Los últimos días los incendios de Gallardos, en Andalucía, se han llevado todos los titulares, un incendio que ya se ha convertido en el más grave en la historia de la Comunidad. Pero otro fuego, decretado como emergencia de interés nacional, ya está tocando las puertas de Madrid, especialmente en la Sierra Oeste, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha avisado del cierre de 24 carreteras secundarias.

Vías intransitables

Vale aclarar que algunas vías, a pesar de estar cerca de l focos detectados, todavía están abiertas al tráfico. Tal es el caso de la N-403, excepto entre los puntos kilométricos 61,5 y 68,0, en dirección Toledo, de tal forma que se puede transitar entre San Martín de Valdeiglesias y Madrid.

Incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias. / EPE

En cualquier caso, La Comunidad de Madrid diseña un dispositivo en carreteras para atender las incidencias provocadas por los incendios para atender las incidencias y garantizar la seguridad de los conductores y actuar de manera inmediata.

N-403 hacia el Barraco : Entre los puntos kilométricos 82,8 y 108,0, lo que comprende desde San Martín de Valdeiglesias hasta El Barraco, en ambos sentidos, desde las 21:38 horas .

: Entre los puntos kilométricos 82,8 y 108,0, lo que comprende desde San . M-501 , entre los puntos kilométricos 50,8 y 59,0: con Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias como municipios afectados.

, entre los puntos kilométricos 50,8 y 59,0: con como municipios afectados. M-541 , entre los puntos kilométricos 0,0 y 6,5: también afecta a Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias .

, entre los puntos kilométricos 0,0 y 6,5: también afecta a . M-507 , entre los puntos kilométricos 28,0 y 36,0: los municipios afectados son V illa del Prado y Almorox .

, entre los puntos kilométricos 28,0 y 36,0: los municipios afectados son V . M-540 , entre los puntos kilométricos 1,0 y 6,8: Villa del Prado y Santa Cruz del Retamar estarán afectados.

, entre los puntos kilométricos 1,0 y 6,8: Villa del Prado y Santa Cruz del Retamar estarán afectados. N-403 , entre los puntos kilométricos 82,8 y 108,0: repite San Martín de Valdeiglesias hasta El Barraco .

, entre los puntos kilométricos 82,8 y 108,0: repite . M-206 entre los kilómetros 5 y 6, en el tramo Loeches-San Fernando de Henares.

Caputura cortes que ya aparecen en Google Maps / Google Maps

El incendio que afecta a Madrid

La Sierra Oeste ha amanecido no con la luz del sol, sino con la del fuego. Pero Madrid tiene tres focos en total: en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, zonas donde 10.000 personas fueron desalojadas. Así, más de 600 hectáreas madrileñas (900 en total, si se suman las de Almorox, Toledo) ya han sido calcinadas.

A pesar de los esfuerzos nocturnos, siguen sin estar perimetrados ni controlados, según ha informado a las 7.00 horas el servicio de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. De hecho, el viento es lo que ha dificultado las tareas y anoche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decretó la situación de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León).

Noticias relacionadas

Para enfrentar los incendios, el Gobierno regional ha movilizado 35 profesionales de Carreteras y de las empresas de conservación en las tres zonas afectadas, quienes siguen atendiendo las incidencias, vigilando el estado de las vías y facilitando su reapertura tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.