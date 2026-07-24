COMUNIDAD DE MADRID
Desplegadas unidades móviles para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos por los incendios
Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila y asume el control de la lucha contra los incendios
EP
La Comunidad de Madrid está en contacto permanente con las operadoras de telecomunicaciones presentes en las zonas afectadas por los incendios en la Comunidad de Madrid, que han desplegado unidades móviles para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos.
Estas compañías están coordinadas con el centro de mando. Los incendios de Almorox y San Martín de Valdeiglesias han generado un doble corte de transporte en la red, afectando a 40 poblaciones de la región, ha indicado el Gobierno autonómico en un comunicado.
Las compañías de telecomunicaciones trabajan para restablecer el servicio con el apoyo de unidades móviles y han desplegado dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos.
En este momento no pueden realizar trabajos directos sobre algunos de los cortes por las condiciones en la zona. No obstante, están desplazando equipos técnicos a una de las zonas de corte donde sí pueden acceder.
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