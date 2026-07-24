La "desesperada" búsqueda de Catalina, la "asustadiza" pastor belga que se perdió al arder San Martín de Valdeiglesias: "No queda otra que mantener la esperanza"

Arde la Comunidad de Madrid, y el miedo a perderlo se vuelve más real que nunca. Por supuesto las viviendas y los bienes materiales, pero por encima de ello las vidas. Aunque en el plano humano por ahora, y por suerte, no hay que lamentar pérdidas, en el de los animales, en muchos casos, la situación no está siendo tan esperanzadora. Cientos de ejemplares, ya sean ganado o mascotas, se encuentran desaparecidos en estos momentos y, seguramente, atrapados por las llamas.

El el caso de Catalina, una "asustadiza" pastor belga que estaba junto a su madre en una parcela cercana al lugar de San Martín de Valdeiglesias donde ardió un coche, dando lugar a uno de los tres terribles incendios que están asolando la Comunidad de Madrid. Al enterarse Dani y su familia, fueron corriendo desde Vallecas hasta la zona, pero cuando llegaron el fuego ya había hecho estragos.

"Todo en llamas"

"Ya tenía todo cortado la Guardia Civil. Y entramos allí, que no nos dejaban entrar de primeras, pero les dijimos que teníamos la parcela. Nos consiguieron el acceso y nada, una vez dentro llegamos a la Repsol, que estaba ya en llamas, estaba todo en llamas. Atravesé las llamas con el coche, fue un peligro", comenta sobre el momento en el que fue a por ellas con su padre.

Cartel de Catalina / .

Llegaron a tiempo, pero las cosas se complicaron. "Yo me quedé antes con el coche, porque era imposible pasar con él, y mi padre se fue corriendo hasta la parcela, saltó la valla y cogió a las dos perras, las soltó y se bajó. Una de ellas, que es la madre, se vino con nosotros. Pero la otra, que es la hija, se fue para arriba para el monte y se escapó".

"Nervios y tristeza"

"Se fue para arriba, como siempre se va, y luego viene. Y yo creo que ahí ya mi padre no pudo ni intentar ir a por ella, porque yo estaba abajo y nos estaban atrapando las llamas, con mi hermano en el coche. Era muy peligroso. Llegó con la madre y salimos de ahí pitando porque estaban los bomberos ya y la gasolinera estaba empezando a explotar".

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Desde entonces, llevan un día y medio "nerviosos y tristes". "Mi madre ayer llorando, mi padre también... Es que no podemos hacer casi nada, solo esperar", comenta Dani, mientras su novia, Yaiza, pasa las fotos por los grupos de Facebook de San Martín de Valdeiglesias y de El Tiemblo. "Hemos hablado con asociaciones y demás, pero nada. Y hemos pasado la foto, y la hemos divulgado por ahí. Es desesperante, pero no nos queda otra que esperar y mantener la esperanza".