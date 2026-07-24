Descubre los cinco mejores planes para disfrutar del fin de semana en Madrid: de Veranos de la Villa a las Noches Thyssen

Aunque la que ya es la tercera ola de calor del verano amenaza con derretir a todo aquel que ose pisar el asfalto, ni Madrid ni sus habitantes están dispuestos a renunciar a disfrutar de su tiempo libre. Así, un fin de semana más, la capital propone una amplia programación de actividades que promete adaptarse a todos los gustos y bolsillos.

Veranos de la Villa 2026: 'Fuman, el payaso músico viajero'

Como parte de la programación Veranos de la Villa 2026, este fin de semana las familias madrileñas podrán disfrutar del espectáculo circense 'Fuman, el payaso músico viajero'. Combinando hábilmente lo antiguo y lo contemporáneo, este payaso músico, excéntrico e inocente promete conectar con su audiencia a través de una premisa sencilla: "entre un clown y su público, la sonrisa es el camino más corto".

El espectáculo circense apto para todos los públicos contará con dos funciones completamente gratuitas a lo largo del fin de semana / Veranos de la Villa

Así, a lo largo de este viaje de aproximadamente 60 minutos se sucederán números musicales y técnicas circenses que el público madrileño podrá disfrutar en dos funciones completamente gratuitas: el viernes 24 de julio en el IDB Santa Rita y el sábado 25 de julio en el Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos.

🔗 La entrada al espectáculo será completamente gratuita y se contará con opciones accesibles para personas con movilidad reducida. 📍Viernes 24 de julio en el IDB Santa Rita (20:30 horas) y sábado 25 de julio en el Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos (18:00 horas).

Veranos de la Villa 2026: Espectáculo musical de la Banda Municipal

También dentro de las propuestas culturales de Veranos de la Villa 2026 destaca el taller musical impartido por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid que, de miércoles a viernes de 10:30 horas a 13:30 horas ofrece esta formación a todos los estudiantes de instrumentos de viento madera, metal, percusión, violoncelo, contrabajo y arpa, de manera 100% gratuita.

La formación junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid es gratuita aunque requerirá de inscripción previa / Veranos de la Villa

Tras estas clases donde los alumnos trabajan el repertorio de la banda, el taller culminará con un concierto final de clausura en el Templete del Retiro donde los estudiantes podrán compartir atril con algunos de los profesores de esta impresionante banda sinfónica.

🔗 La actividad es completamente gratuita aunque, dado que las plazas son limitadas, se requerirá de una inscripción previa 📍Taller en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo y concierto en el Templete del Retiro 📆 El taller tendrá lugar del 22 al 24 de julio y el concierto de dará cita el 26 de julio

Noches Thyssen: Carmen, Ewa y Rubens

Como ya es habitual, dentro de su iniciativa "Noches Thyssen", este prestigioso museo permitirá la visita nocturna de varias de sus exposiciones durante la jornada del sábado 25 de julio de 21:00 a 23:00 horas de la noche. Situado en el Paseo del Prado, recomendamos asistir con bastante tiempo y es que aunque su acceso es gratuito, el aforo será limitado.

El Museo Thyssen abrirá sus puertas de forma gratuita el sábado 25 de julio de 21:00 a 23:00 horas / Museo Thyssen

Este fin de semana, entre las exposiciones disponibles para su visita destacan: "Carmen Laffón. Variaciones", un recorrido por la obra de esta pintora y escultora clave del realismo español; "Ewa Juszkiewicz", que muestra la pintura rompedora de esta artista contemporánea y "Rubens. La Restauración de Venus y Cupido", un montaje especial que revela los secretos técnicos tras el proceso de restauración de esta obra.

🔗 La entrada será gratuita hasta completar aforo 📍Museo Thyssen, Paseo del Prado, 8, 28014 📆 Sábado 25 de julio de 21:00 a 23:00 horas

Legends, The Home of Football: Entradas gratis con la camiseta de la selección

Cuando apenas han pasado unos días desde que la Selección Española conquistó su segunda estrella y se proclamó bicampeona del mundo, la capital continúa de fiesta. Esta vez es el 'Museo Legends: The Home of Football' el que se suma a las celebraciones prometiendo la entrada gratuita a todos los visitantes que acudan con la camiseta de la selección este viernes 24 de julio a partir de las 17:00 horas.

El museo cuenta con la mayor colección de piezas históricas de este deporte en nuestro país / SoydeMadrid

Dentro de este museo, los fanáticos de este deporte podrán disfrutar de varias salas dedicadas a los mundiales de la historia. Entre ellas, destaca la sala consagrada por completo a la final de Sudáfrica de 2010 y al gol de Iniesta, que cuenta con piezas históricas como la icónica camiseta con la que Iker Casillas defendió la portería hace ya 16 años.

🔗 El museo ha anunciado la entrada gratuita para todos aquellos que acudan con la camiseta de la selección 📍Museo 'LEGENDS: The Home of Football", Carrera de San Jerónimo, 2, en el distrito centro de Madrid 📆 Viernes 24 de julio a partir de las 17:00 horas

Cine de Verano: 'Cumbres Borrascosas'

Tras triunfar en taquillas, la película 'Cumbres Borrascosas' protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi llega a Madrid como parte de la programación del cine de verano del Parque de la Bombilla. Inspirada en la novela homónima publicada por Emily Brontë en 1847, esta película cuenta la historia de obsesión destructiva y venganza entre Heathcliff, un hombre consumido por el rencor y Catherine Earnshaw, su amor de juventud.

La proyección tendrá lugar este viernes en el Parque de la Bombilla, con un precio de 6 euros por persona / Warner Bross Pictures

La película dirigida por Emerald Fennell será proyectada en la Sala 2 este viernes 24 de julio de 22:12 a 00:40 horas, con una duración aproximada de 2 horas y 16 minutos. Las entradas, a 6 euros por persona, ya están disponibles para su compra online a través de la página web oficial del festival.