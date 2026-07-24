INCENDIOS
La Comunidad de Madrid lanza un aviso por el humo de los incendios: esto es lo que debes hacer para protegerte de las cenizas
Las autoridades aconsejan evitar las actividades al aire libre, proteger las viviendas y extremar las precauciones entre las personas con enfermedades respiratorias o alergias
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Con la oleada de incendios que están rodeando la capital, la Comunidad de Madrid ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante la posible presencia de humo y cenizas en el aire como consecuencia de los incendios forestales. El objetivo es reducir la exposición a las partículas y prevenir problemas de salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
El humo puede desplazarse a varios kilómetros del lugar en el que se encuentran las llamas y afectar temporalmente a la calidad del aire en diferentes municipios de la región. Por este motivo, las autoridades piden a los ciudadanos que estén atentos a los avisos oficiales y adopten medidas de protección si perciben olor a quemado, humo o restos de ceniza en el ambiente.
Evitar las actividades al aire libre
La principal recomendación de la Comunidad de Madrid es evitar las actividades en el exterior cuando se detecte humo o ceniza en el aire. También se aconseja reducir el ejercicio físico al aire libre y permanecer, siempre que sea posible, en espacios interiores.
Las personas con patologías crónicas, enfermedades respiratorias o alergias deben extremar las precauciones. En estos casos, se recomienda utilizar mascarilla al salir a la calle y proteger el interior de las viviendas, evitando la entrada de humo desde el exterior.
Proteger el interior de las viviendas
Las autoridades madrileñas también aconsejan mantener las viviendas protegidas mientras persista la presencia de humo. Para ello, conviene cerrar puertas y ventanas y limitar la ventilación procedente del exterior cuando la calidad del aire sea desfavorable.
Estas medidas cobran especial importancia en hogares donde viven personas mayores, menores, pacientes con enfermedades crónicas o ciudadanos con problemas respiratorios y alérgicos.
Llamar al 112 ante síntomas graves
La Comunidad de Madrid recuerda que, si aparecen síntomas graves o se produce un empeoramiento importante del estado de salud, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.
Los ciudadanos deben seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, Protección Civil y los canales oficiales de la Comunidad de Madrid.
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