Carlos Madrigal, ingeniero forestal, sobre los incendios en Madrid: "Predecir cuándo se van a apagar es muy complejo"

Los incendios forestales que afectan este viernes a varias zonas de España, especialmente a la Comunidad de Madrid y Ávila, se han visto agravados por la situación meteorológica y por las características de la masa forestal existente en los terrenos afectados.

El decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Carlos Madrigal, ha señalado que los fuegos presentan un comportamiento muy difícil de controlar durante las horas centrales del día. "Hay ventanas de oportunidad, momentos donde los medios de extinción pueden hacer maniobras para atacar el incendio, pero mientras eso no ocurra hay que hacer maniobras de defensa para proteger municipios", ha explicado.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles. Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil. Fuente: IncendiosEspaña.es

Emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, y Burgohondo, en Ávila.

Cuando las circunstancias meteorológicas son desfavorables, el ingeniero forestal ha recordado que "lo habitual es que no haya un solo incendio forestal de gran magnitud". Como tanto el calor como el viento afectan a toda la Península, ha subrayado que "es muy fácil que existan este tipo de eventos".

Temperaturas superiores a 40 grados y humedad de apenas el 10%

Madrigal ha achacado la situación actual de los incendios forestales a las temperaturas superiores a los 40 grados, con humedades relativas en torno al 10% o el 12%, así como a un episodio de viento extremo.

Las condiciones nocturnas pueden ofrecer oportunidades para contener el avance de las llamas, pero el aumento de las temperaturas y del viento durante el día provoca que los incendios vuelvan a intensificarse.

La masa forestal dificulta la extinción

En estas zonas, el experto ha destacado que existen masas forestales, el combustible que se quema, que son "homogéneas y muy continuas". Por ello, ha detallado que, si un incendio comienza en una zona con una gran extensión de vegetación, "hasta que no acabe esa masa forestal no va a haber manera de apagar el fuego".

Para hacer frente a los incendios, Madrigal ha apostado por encontrar zonas donde haya una menor carga de combustible, es decir, una menor cantidad de masa forestal, desde las que se pueda intentar controlar el fuego.

¿Cuándo podrían apagarse los incendios?

El experto ha reconocido que resulta muy difícil anticipar cuándo podrán quedar controlados o extinguidos los incendios de Madrid y Ávila. "Las expectativas es hasta que acabe el calor y el viento del suroeste, que previsiblemente ocurrirá durante el fin de semana" ha explicado. "Debemos esperar y ver que esas condiciones se van a cumplir, mientras tanto va a ser muy complejo poder extenderlo".

La evolución de los fuegos dependerá, por tanto, de la llegada de un cambio meteorológico que reduzca las temperaturas y la intensidad del viento.

Recomendaciones ante una evacuación o confinamiento

El ingeniero forestal ha recomendado a los ciudadanos mantenerse bien informados y atender en todo momento a las indicaciones de las autoridades.

En caso de confinamiento, Madrigal aconseja cerrar puertas y ventanas y colocar trapos húmedos en las rendijas para evitar, en la medida de lo posible, la entrada de humo.

Noticias relacionadas

"Si nos dicen que hay que confinar, cerraremos puertas, ventanas, pondremos trapos húmedos en rendijas. Si nos dicen evacuar, hay que hacer caso a las autoridades y evacuar por donde nos digan, no por nuestra cuenta por donde queramos, ya que es muy común que la gente no quiera irse de sus viviendas. Se quedan y, cuando tienen el fuego encima, toman la decisión de salir, eso es un error porque es cuando ocurren las fatalidades", ha alertado.