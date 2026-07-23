MUSEOS
La sala en Madrid popular en redes sociales por sus experiencias inmersivas: pintar en la oscuridad, visitas a Japón y arcade
Este espacio abrió sus puertas por primera vez en Madrid, desde entonces siempre están llegando nuevas instalaciones innovadoras
En un juego con la luz, los reflejos y el movimiento, los madrileños pueden volver a disfrutar de IKONO, sala de experiencias inmersivas en Atocha, con en un recorrido diferente al de sus otras sedes en ciudades europeas como Berlín, Copenhague, Barcelona o Budapest. Sin embargo, la primera vez que abrió sus puertas a un mundo de nuevas sensaciones fue en Madrid, donde todavía entretiene a los visitantes con salas donde pueden pintar en la oscuridad, teletransportarse a un bosque de bamboo en Japón o jugar al arcade.
Cada sala está comisariada por un artista diferente, de forma que cada espacio es un universo en sí mismo, con la lógica visual y texturas estrambóticas que se pueden esperar del arte moderno y que se ha popularizado en redes sociales. En su conjunto, entonces, es un recorrido ecléctico con sorpresas a la vuelta de la esquina por entradas desde 16 euros a través de fever, pero hasta el 26 de julio los mayores de 14 años puden adquirirlas con un 25% de descuento si van en grupo (mínimo de 2 y máximo de 5).
Instalaciones que juegan con la interacción
En la nueva temporada de IKONO Madrid, las nuevas instalaciones introducen al público como personaje cada vez más activo en su relato. Por ejemplo, puede entrar en una sala de reflejos infinitos y globos metálicos que multiplican el espacio y distorsionan la percepción, creando a su vez la sensación de que ha viajado en el tiempo o, al menos, a un entorno futurista dentro de '99 silberballoons'.
También hay de esas actividades que al principio se piensan son sólo para niños pero ni los adultos pueden resistirse a ellas. Se trata del 'Light Painting', donde el movimiento deja su huella en el aire pintando con la luz como una respuesta en tiempo real. No es una ilusión, ya que cada gesto puede capturarse y conservarse después en una imagen. Asimismo, la piscina de pelotas azules es otro irresistible para todas las edades.
Otra instalación curiosa por la que pasará es 'Light Portal', un espacio interactivo que realmente es un lienzo vivo. La sala en sí misma se transforma de acuerdo al movimiento de sus visitantes, cuyos pasos y toques a la instalación crean formas, colores y cambios en la luz.
Como ya es tradición, no puede faltar el 'Bamboo Forest', donde unos farolillos y espejos infinitos toman refuerzos de olores frescos y sonido del agua corriendo para llevar a los visitantes por un viaje parecido al del fundador de IKONO en Japón, fascinado por la manera en que la naturaleza, sus sonidos y olores pueden envolver todos los sentidos humanos.
Colaboraciones para irse de viaje por varios universos
De las 13 salas diseñadas por artistas internacionales, cada una de ellas tiene un lenguaje y una propuesta sensorial particular. Por adelantar una y no arruinar la sorpresa, está la jungla de Kimberly Leahey. Diferente a la opacidad del verde y otros colores tierra, el escenario toma el neon más potente para brillar bajo la luz negra, de ahí su nombre 'Black Light Jungle'.
España no tiene junglas, pero en este universo tampoco hace falta irse tan lejos para tener un buen viaje. La instalación exclusiva con la firma del barcelonés Ricardo Cavolo es un mural que recupera el legado de Lorca, Quevedo y otras figuras más en boca de los jóvenes, como Rosalía o C. Tangana, una pareja que, por decir lo menos, ya no se suele ver tan junta desde aquel mayo de 2018.
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