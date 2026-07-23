Así fue la primera línea que conectó la Plaza de Colón y el Aeropuerto de Madrid: costaba 25 pesetas y ya contaba con aire acondicionado

Nos encontramos en el 22 de abril de 1931. Madrid acaba de inaugurar su primer aeropuerto, bautizado originalmente como: el Aeropuerto Nacional de Madrid. Con la esperanza de surcar los cielos, miles de madrileños comienzan a usar el nuevo aeródromo de la capital que, al abrir por primera vez la ciudad al tráfico aéreo, no hace más que crecer.

En la década de 1950, más de medio millón de pasajeros al año ya hacen uso de unas instalaciones que, en 1965, pasarán a llamarse Aeropuerto de Madrid - Barajas. Sin embargo, aunque esta revolucionaria forma de viajar está transformando por completo la movilidad, también plantea un problema tan cotidiano como absurdo: viajar en avión es increíble, pero… ¿Cómo llegar al aeropuerto?

Creación del "Servicio Especial"

Hasta 1974, los viajeros dependían del vehículo privado, del servicio de taxi o de la línea interurbana operada por Autobuses Famar, que conectaba la zona de Canillejas con el centro y la terminal, para llegar al aeropuerto. Unas opciones que distaban mucho de ser económicas o prácticas.

Por suerte, este problema se vio resuelto con la puesta en marcha del icónico servicio especial directo (SE) de la EMT. Además de facilitar el trayecto, este servicio incorporará una terminal subterránea con sala de espera y un servicio de maleteros que lo consolidarán como el principal transporte público entre el centro de Madrid y el aeropuerto durante más de tres décadas.

La línea 89 fue el principal transporte público entre el centro de Madrid y el aeropuerto durante más de tres décadas / Marqués Beotegui en Facebook

La Línea SE Plaza de Colón - Aeropuerto

La línea 89, que tenía un precio de 25 pesetas, prestaba servicio con los icónicos Pegaso 5023. Con un color amarillo fácilmente identificable, los Pegaso contaban con una longitud de 12 metros y una anchura de 2'5 metros y su peso, de 5.600 kilos sin carrozar, podía alcanzar los 16.000 kilos carrozados. Así, aunque su aforo total dependía del tipo de carrocería, la capacidad estándar era aproximadamente de 40 plazas sentadas y entre 70 y 90 personas si contamos a los pasajeros que viajaban de pie.

Los Pegaso 5023 también circularon en ciudades como Barcelona desde 1974 hasta aproximadamente el año 2001 / Transportes Blog (@xaviertrenes)

Entre los detalles que hicieron de esta línea algo único, destacaba su manera de combatir el calor. Aunque entre finales de los años 60 y principios de los años 80 lo habitual en el transporte público español eran las ventanillas practicables y los aireadores de techo, la EMT de Madrid decidió instalar aire acondicionado, una característica de lujo que se unía a una mayor distancia entre los asientos y los maleteros.

Línea 200 y Línea 203- Exprés Aeropuerto

Esta línea funcionaría hasta aproximadamente el año 2005, cuando a causa de una reorganización cedería su protagonismo a la Línea 200 (Avenida América - Aeropuerto), que pasó a ser la ruta principal de autobús de la EMT. Así, no sería hasta noviembre de 2010 que se crearía la línea amarilla rápida de 24 horas que conocemos hoy en día como Línea 203 - Exprés Aeropuerto.

La Línea 203 - Exprés Aeropuerto de Madrid tiene un coste de 5 euros por persona / Es por Madrid

Actualmente, además de este servicio que funciona de manera ininterrumpida los 365 días del año, y que tiene un precio de 5 euros por persona, los ciudadanos madrileños también pueden hacer uso de la Línea 8 del Metro de Madrid o de las Líneas C-1 Y C-10 de Cercanías. Y tú, ¿cómo prefieres ir al aeropuerto?