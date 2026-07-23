El municipio de Madrid con una de las piscinas públicas más baratas de la capital: entradas por menos de tres euros, zonas verdes y chiringuito

Con la llegada del verano, encontrar un lugar donde refrescarse se convierte en una prioridad para miles de madrileños. Las piscinas públicas, los embalses y las zonas de baño vuelven a llenarse durante los días de más calor, especialmente cuando las temperaturas superan los 35 grados y permanecer en la ciudad resulta cada vez más difícil.

Sin embargo, no todas las opciones ofrecen la misma experiencia. En las instalaciones más conocidas, las colas, los aforos completos y la falta de espacio pueden convertir una jornada de descanso en una carrera por conseguir entrada, sombra o un hueco junto al agua. En otras palabras: todo lo contrario a lo que es relajarse.

Por eso, cada vez ganan más interés las piscinas situadas en municipios próximos a la capital. Suelen ofrecer precios más bajos, zonas verdes más amplias y un ambiente algo más tranquilo, lo que las convierte en una alternativa para pasar el día en familia o con amigos sin alejarse demasiado de Madrid.

Cada vez ganan más interés las piscinas municipales situadas en municipios próximos a la capital / AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA

Una piscina rodeada de césped, árboles y con chiringuito

Una de las opciones más recomendables es la piscina de verano de San Agustín del Guadalix, que se diferencia de muchas instalaciones urbanas por su entorno. El recinto dispone de una piscina principal de grandes dimensiones, una infantil y una extensa superficie de césped en la que descansar entre árboles y zonas de sombra. También cuenta con espacios orientados a las familias y servicio de chiringuito.

Las opiniones publicadas por los visitantes destacan especialmente la amplitud del recinto, el césped y la presencia de áreas sombreadas, aunque la ocupación puede variar según el día y la temperatura.

El recinto dispone de una piscina principal de grandes dimensiones, una infantil y una extensa superficie de césped en la que descansar entre árboles y zonas de sombra / FLICKR

¿Cuánto cuesta la entrada para la piscina de San Agustín del Guadalix?

El precio depende del día, de la edad y de si el visitante dispone del carné de usuario de las instalaciones deportivas municipales. Así, de lunes a viernes no festivos, los precios quedan de esta forma:

Entrada general sin carné: 3 euros .

. Entrada general con carné: 1,50 euros .

. Niños y pensionistas sin carné: 1,50 euros .

. Niños y pensionistas con carné: 0,90 euros.

Por otro lado, los sábados, domingos y festivos, los precios son:

Entrada general sin carné: 6 euros .

. Entrada general con carné: 2,40 euros .

. Niños y pensionistas sin carné: 3 euros .

. Niños y pensionistas con carné: 1,50 euros.

Una alternativa económica para afrontar el calor

Pero la principal ventaja de esta piscina no reside únicamente en el precio. La posibilidad de permanecer durante toda la jornada, la piscina infantil y las zonas verdes amplían la experiencia más allá de un baño rápido.

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La entrada de 3 euros se aplica únicamente a los adultos sin carné que acuden entre semana, por lo que resulta crucial ir entre lunes y viernes no festivos. Durante los sábados, domingos y festivos, el precio general sube hasta los 6 euros, por lo que elegir el día puede marcar una diferencia importante en el coste de la escapada.