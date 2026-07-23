Parece Navarra pero es Madrid: el paisaje de espárragos protegidos a 40 minutos del centro, muy cerca del Parque Warner

Para los madrileños de San Martín de la Vega, a 40 minutos del centro, la vida está rodeada de espárragos trigueros, donde unos bastones alargados de color verde se extienden sobre un suelo reconocido por dotarlos de un tallo más fino, amargo e intenso gracias a su cultivo tradicionalmente silvestre, un método que busca la certificación de Denominación de Origen y que guarda similitudes con el que se usa en Navarra, donde suelen tomar el color blanco, a pesar de que muchos turistas se acerquen a la zona solamente para visitar el Parque Warner.

Un pequeño municipio que parece Navarra

La zona sur de Navarra (la Ribera) comparte con el pequeño municipio madrileño de San Martín de la Vega el mismo clima mediterráneo continental. Una de las claves para esta similitud es que ambas áreas guardan una cercanía con ríos: el Ebro y el Jarama, respectivamente.

Río Jarama atraviesa San Martín de la Vega / Europa Press/ Alberto Ortega

De hecho, el primero hace que Navarra tenga un paisaje con humedales, como las lagunas Cañas (Viana) o la de Pitillas. A su vez, el río Jarama es el causante de la rica llanura aluvial (vega) con bosques ribera donde crecen los espárragos. Al rededor de este cuerpo de agua, se han formado una serie de arroyos y barrancos con caudal muy ocasional. Algunos ejemplos destacables se encuentran en el Parque Tierno Galván, uno de los de mayor superficie de Madrid, así como en Alberdales, una reserva ornitológica y un humedal protegido.

Y es que por estos carrizales y humedales, se han convertido en un punto de referencia para el descanso de aves migratorias. Para el caso de San Martín de la Vega, los carrizales son el hogar de aguiluchos, garzas, ánades y cigüeñas, especialmente dentro del Parque Regional del Sureste. Al mismo tiempo, la mitad sur de Navarra es parada obligatoria para aves acuáticas y esteparias entre sus sotos y balsas.

Las garzas son una de las aves que se detienen en San Martín de la Vega durante su migración / Jeffrey Arguedas / EFE

Espárragos con el sueño de tener la insignia de Denominación de Origen

Precisamente en la comarca de Las Vegas se encuentra un municipio que muchos visitan para ir al Parque Warner. Quizá el autobús haya permitido divisar algún cultivo, pero son pocos los que saben la oportunidad perdida de visitar los espárragos que aspiran a atener Denominación de Origen a tan pocos pasos. De momento, ya tiene Indicación Geográfica Protegida, que sólo necesita que una fase del proceso ocurra en la zona registrada.

Mientras que las entidades encargadas de la concesión (la Comunidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea) todavía no han tomado la decisión, los productores de estos espárragos trigueros, asociados a San Martín de la Vega, Aranjuez y Ciempozuelos, no tienen ninguna duda de merecerla. Algunos crecen a cielo abierto y otros lo hacen en un invernadero, pero ambos buscan el reconocimiento europeo. Además, se venden íntegramente en Madrid, por ejemplo, a Mercamadrid llegan cada día cajas del producto

Los espárragos trigueros buscan la Denominación de Origen / Epe

Entre tales condiciones está tener una vinculación geográfica, es decir, elaborarse en una zona concreta y sus cualidades deben deberse exclusivas o fundamentalmente relacionadas a ese lugar (y a su gente). También debe seguir métodos de producción tradicionales, asociadas a técnicas históricas y pasar pruebas periódicas de calidad, que los espárragos consiguen por tener una buena simiente, un cuidado esmerado de la tierra y tener una tierra tan rica en nutrientes y campesinos pacientes.

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En líneas generales, debe cumplir con el pliego de condiciones, en el que se exige una descripción exacta del producto, materias primas y límites de la zona, donde se debe desarrollar todo el proceso de producción, transformación y elaboración, además, bajo la supervisión de un Consejo Regulador.