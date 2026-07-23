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Parece Japón, pero está en Madrid: el oasis escondido en pleno centro que combina termas romanas y baños de hielo

El recorrido comienza al nivel de la calle y desciende progresivamente hacia las zonas de baño, donde cambian la temperatura, la humedad, el sonido y la intensidad lumínica

La arquitectura se organiza alrededor de dos elementos: el agua y la luz

La arquitectura se organiza alrededor de dos elementos: el agua y la luz

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid es una ciudad marcada por las prisas, el tráfico y las agendas interminables, por eso, encontrar un lugar en el que detenerse se ha convertido casi en un lujo. La capital multiplica sus propuestas dedicadas al bienestar, pero algunas van más allá del concepto tradicional de spa para recuperar rituales colectivos que llevan siglos vinculados al agua, el silencio y el descanso.

Esa búsqueda de una pausa real también está transformando la forma de entender el ocio urbano. Ya no se trata únicamente de recibir un masaje o pasar unas horas en un hotel, sino que ganan terreno las experiencias que invitan a dejar el teléfono, reducir los estímulos y recorrer espacios diseñados para el descanso.

Bajo esta premisa nace Riela, una casa de baños contemporánea situada en la calle de Apodaca, en el barrio de Justicia. Este lugar ofrece un circuito termal de 75 minutos pensado para desconectar del ritmo de la ciudad.

Riela, una casa de baños contemporánea situada en la calle de Apodaca, en el barrio de Justicia

Riela, una casa de baños contemporánea situada en la calle de Apodaca, en el barrio de Justicia / RIELA

Un baño contemporáneo escondido bajo las calles de Madrid

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura Oficina Satélite, ocupa un espacio subterráneo en el que la iluminación tenue, las paredes minerales y los bloques de vidrio crean una atmósfera que recuerda a un paisaje sumergido.

La arquitectura se organiza alrededor de dos elementos: el agua y la luz. El recorrido comienza al nivel de la calle y desciende progresivamente hacia las zonas de baño, donde cambian la temperatura, la humedad, el sonido y la intensidad lumínica.

El resultado se aleja de la imagen habitual de los spas urbanos, dominada por los tonos claros y la decoración neutra. En Riela predominan los espacios oscuros, el granito, la madera y una iluminación verdosa que busca reproducir la sensación de salir del mar durante un día de verano.

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura Oficina Satélite, ocupa un espacio subterráneo en el que la iluminación tenue, las paredes minerales y los bloques de vidrio crean una atmósfera que recuerda a un paisaje sumergido

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura Oficina Satélite, ocupa un espacio subterráneo en el que la iluminación tenue, las paredes minerales y los bloques de vidrio crean una atmósfera que recuerda a un paisaje sumergido / RIELA

¿Qué incluye el circuito termal de Riela?

La experiencia consiste en un recorrido libre y autoguiado por diferentes ambientes de calor, vapor y agua fría. Cada visitante puede decidir cuánto tiempo permanece en cada zona, respetando la duración total de la sesión. El circuito incluye:

  • Una sauna seca a 90 grados.
  • Un hammam o baño de vapor a 50 grados.
  • Una piscina mineral caliente de entre 40 y 42 grados.
  • Dos piscinas de inmersión fría a 4 y 8 grados.
  • Una superficie de granito calefactado para descansar.

La combinación de ambientes permite pasar progresivamente del calor intenso al frío, siguiendo el principio de contraste térmico presente en numerosas culturas de baños tradicionales.

Dónde está Riela y cuánto cuesta

Riela se encuentra en el número 20 de la calle de Apodaca, en el distrito Centro de Madrid, muy cerca de las zonas de Malasaña, Chueca y Tribunal. El espacio abre de lunes a domingo y los pases individuales suelen situarse entre los 38 y los 45 euros, dependiendo del día y de la franja seleccionada.

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Como las tarifas y los horarios pueden variar, conviene comprobar la disponibilidad en el calendario de reservas antes de acudir. Además de las entradas para una única sesión, el centro ofrece membresías mensuales, bonos de varias visitas y tarjetas regalo.

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