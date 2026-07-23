Por fin se va: la ola de calor ya no azotará a Madrid este viernes y la Aemet descarta avisos por calor

Con lo que se sentirá como una refrescante máxima de 33ºC, Madrid se despide la tercera ola de calor del verano, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene previsto activar los avisos ni este viernes ni, de momento, en el fin de semana. No será a cuenta de las lluvias, ya que el tiempo permanece seco, pero los ciudadanos seguirán necesitando de paraguas y crema solar para protegerse del sol a cuenta del índice ultravioleta máximo todavía muy alto (de 9).

Los madrileños se despiden de la ola de calor

Que no le extrañe si en los próximos días ve las terrazas más llenas que los últimos días o si la sed por una piscina ya no parece tan urgente. Después de sobrevivir máximas cercanas a los temibles 40ºC esta semana, se viene la tregua, con termómetros de hasta 36ºC en Aranjuez y de 35ºC en Alcalá de Henares.

Aunque altos, estas serán las zonas que todavía permanecen algo calurosas, mientras que la gran mayoría da paso a un respiro al bochorno. Tal es el caso de Getafe, que espera subir a los 34ºC o de Madrid centro y de Navalcarnero con 33ºC. Pero el verdadero descanso llegará a Collado Villalba, donde se prevén apenas 32ºC de máxima.

Persona refrescándose ante otro día de calor veraniego / EL PERIÓDICO

De esta forma, las temperaturas máximas estarán en descenso y las mínimas comparten esta tendencia en zonas locales de la Sierra pero sin cambios significativos en el resto. De hecho, tanto Aranjuez como Navalcarnero bajarán a los 19ºC, mientras que gran parte lo harán hasta los 20ºC. La excepción que supera esta media es Madrid capital, que registrará 21ºC.

Una tarde que tímidamente superará los 30ºC

Madrid amanecerá con cielos despejados, que se mantendrán así a lo largo de la jornada, sin asomo a que se formen lluvias. Poco a poco, el sol se irá alzando hasta dejarse ver sobre las 7:00 horas, cuando se alcanzarán las mínimas, de media, equivalentes a 20ºC.

A paso lento, el día irá tomando forma con un calor que superará los 30ºC a las 13:00 horas, así que la mañana será particularmente fresca para el día en que muchos pueden trabajar desde casa pero sin el aire condicionado que sí tienen en las oficinas. En cualquier caso, si disfruta de jornada continua ya estará libre en las primeras horas de la tarde, cuando el calor más se siente.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este viernes / Aemet

Para este viernes, sin embargo, entre las 16:00 y 17:00 se darán los 32ºC, quizá porque en buena parte del día (durante toda la mañana y la primera parte de la tarde) soplará a 25 km/h de componente suroeste. En este sentido, la Aemet espera viento flojo a moderado de suroeste tendiendo por la noche a componente oeste, y es que al final de la jornada la velocidad del viento bajará un poco, a los 15 km/h.

En cualquier caso, la noche será muy buena para dormir, incluso con alguna manta o, si sale, un abrigo delgado. En concreto, a las 20:00 horas ya bajará a los 29ºC dando por comenzado su camino hacia las mínimas de este sábado, que, como Aemet tiene previsto, será de 19ºC.

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Así, no sólo se termina la tercera ola de calor de este verano, al menos para Madrid, sino que además comienza un fin de semana muy fresco. La máxima del sábado será de 29ºC y este domingo de 31ºC, por lo que no parece que la Aemet tampoco activará avisos para los próximos días. Aun así, el próximo lunes volverán a subir y el martes se alcanzarán los 38ºC. Por lo pronto, disfrutar del descanso que coincide con el fin de semana.