El nuevo Madrid de Mourinho debuta el viernes ante el Alcorcón

El Real Madrid ya mira al futuro tras la disputa del Mundial. El conjunto blanco activa el modo pretemporada para empezar a construir un proyecto llamado a devolver al club a la cima después de dos temporadas consecutivas sin levantar un solo título. Será, además, el inicio de la segunda etapa de José Mourinho en el banquillo madridista, un regreso a la desesperada de Florentino Pérez.

La vuelta del técnico portugués llega en un contexto muy similar al de su primera etapa. El Real Madrid afronta un nuevo ciclo después de dos campañas en blanco y tras unas elecciones que hicieron tambalear, por momentos, la continuidad de Florentino Pérez al frente de la entidad. El presidente apostó por recuperar a Mourinho para liderar una reconstrucción que comenzará en las próximas semanas.

Dos encuentros a puerta cerrada

El primer contacto del nuevo entrenador con su equipo será el próximo viernes 24 de julio contra el Alcorcón en un encuentro a puerta cerrada. Mou podrá contar con los jugadores del primer equipo que llevan entrenando desde el día 13 de julio: Lunin, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Mastantuono y Gonzalo. En los siguientes días se iran sumando los internacionales.

Mourinho exprime al Real Madrid en Valdebebas con la cantera como solución ante las bajas / REAL MADRID

El segundo volverá a repetir la misma fórmula: el 28 de julio el Real Madrid disputará un encuentro de entrenamiento a puerta cerrada frente al Leganés en Valdebebas.

Dos amistosos más

El primer amistoso abierto llegará el 1 de agosto en Austria. El Real Madrid se enfrentará a la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (18:00 horas), un escenario que los blancos ya conocen tras sus visitas de los últimos años para medirse al Milan y al WSG Tirol durante anteriores pretemporadas.

La gira estival continuará el 12 de agosto con el regreso a España. El conjunto madridista disputará la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña en Riazor (21:00 horas), un encuentro con sabor histórico en el que los gallegos celebrarán su vuelta a Primera División. El Real Madrid buscará ampliar un palmarés en el que ya suma nueve títulos del prestigioso torneo veraniego.

Jueves de doble sesión para el Real Madrid / Real Madrid

El estreno oficial no llegará hasta el 22 de agosto, cuando visite al Espanyol en el RCDE Stadium en la segunda jornada de LaLiga. El Real Madrid, al igual que otros clubes con numerosos internacionales que alcanzaron las últimas rondas del Mundial, comenzará el campeonato una semana más tarde de lo previsto. El encuentro correspondiente a la primera jornada frente a la Real Sociedad se disputará finalmente el 26 de agosto, entre semana, en el Santiago Bernabéu.

Será entonces cuando empiece de verdad el examen para el nuevo proyecto. La segunda era Mourinho ya ha echado a andar y en el Real Madrid no hay margen para otro curso sin títulos.

Fuente: Sport