Móstoles impulsa la modernización de su alumbrado público y la rehabilitación de su hito ornamental en la entrada a la ciudad
Con una inversión de 550.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, esta actuación supone un salto cualitativo en la estética y la calidad de vida de los vecinos
C.A.
El Ayuntamiento de Móstoles ha presentado el “Plan Especial de Iluminación. Fase I”, un proyecto estratégico diseñado para renovar la infraestructura lumínica del municipio, mejorar la eficiencia energética y optimizar la seguridad vial en diversos puntos clave de la ciudad. Con una inversión de 550.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, esta actuación supone un salto cualitativo en la estética y la calidad de vida de los vecinos.
Rehabilitación del icono de entrada a Móstoles
La actuación más singular del Plan se centra en la estrella ornamental situada en la rotonda de acceso desde Villaviciosa de Odón. Dada su importancia como referente visual y elemento identitario, el proyecto contempla una intervención integral sobre esta estructura elevada a 30 metros.
El proceso incluirá el desmontaje de la estrella para su traslado a un taller especializado, donde se llevará a cabo una actualización tecnológica completa. Se sustituirá el sistema de iluminación actual por una moderna tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo, permitiendo además el control remoto de escenas de color. Tras su restauración, la estructura será izada de nuevo para volver a presidir la entrada al municipio, garantizando así su operatividad y esplendor para los próximos años.
Mejora de la iluminación viaria y estética urbana
Paralelamente, el Plan Especial de Iluminación reforzará significativamente la visibilidad y seguridad en importantes ejes comerciales y residenciales. La intervención se estructura en dos frentes principales:
- Refuerzo comercial: Se mejorará sustancialmente la iluminación en el eje comercial que abarca desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta la intersección con la Avenida de Portugal, incluyendo actuaciones específicas en la Avenida Dos de Mayo y la Avenida de la Constitución.
- Modernización de báculos: Se instalarán nuevos soportes con brazos de mayor longitud en las calles Velázquez, Salcillo, Gran Capitán, Salvador Dalí, Alonso Cano y Juan de Juanes. Este diseño permitirá desplazar las luminarias hacia la calzada, evitando las interferencias provocadas por el arbolado existente y garantizando una proyección de luz uniforme y eficiente.
Como parte del compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos, los báculos modelo CURV retirados de la calle Velázquez —que aún conservan óptimas condiciones operativas— serán reutilizados y trasladados a las calles Sorolla y Paseo de Goya. Esta medida permitirá sustituir los actuales soportes, obsoletos y de gran antigüedad,
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