Madrid reparte gratis gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: estos son todos los lugares donde puedes conseguirlas

El verano de 2026 será diferente a los que hemos vivido en años anteriores. Sí, este también se llenará de grandes citas culturales, celebraciones populares y actividades al aire libre, pero también reservará uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.

El próximo 12 de agosto, millones de personas levantarán la vista para contemplar un eclipse solar que convertirá el cielo de Madrid en el escenario de un fenómeno excepcional. La expectación será especialmente alta por la cercanía del eclipse total a la capital y por el elevado porcentaje del Sol que quedará oculto en buena parte de la ciudad.

Sin embargo, lo que muchos ciudadanos no están teniendo en cuenta es que observar este espectáculo requiere protección específica. Y es que mirar directamente al Sol, incluso durante unos segundos, puede provocar daños graves e irreversibles en la vista.

El próximo 12 de agosto, millones de personas levantarán la vista para contemplar un eclipse solar que convertirá el cielo de Madrid en el escenario de un fenómeno excepcional / REDES

El Ayuntamiento de Madrid reparte gafas homologadas gratis en estos lugares

Para facilitar una observación segura, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un reparto gratuito de gafas homologadas para el eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026. La distribución se realiza entre el 17 de julio y el 12 de agosto en diferentes espacios culturales municipales, entre ellos el Planetario de Madrid, varios museos y la red de bibliotecas públicas de la capital.

La iniciativa forma parte de la programación especial organizada por el Planetario de Madrid con motivo de los tres eclipses que serán visibles desde España en 2026, 2027 y 2028.

Para facilitar una observación segura, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un reparto gratuito de gafas homologadas para el eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 / REDES

¿Dónde puedo recogerlas?

Las gafas especiales para observar el eclipse se distribuyen en los siguientes espacios municipales: Planetario de Madrid, Museo de Historia de Madrid, Museo de San Isidro, Imprenta Municipal-Artes del Libro, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y bibliotecas municipales de Madrid. Eso sí, antes de desplazarse, es recomendable consultar el horario concreto del lugar elegido.

Estos son los requisitos que deben cumplir

Las gafas destinadas a observar directamente el Sol deben estar específicamente diseñadas para eclipses y cumplir la norma ISO 12312-2:2015. Además, la guía del Planetario señala que deben contar con certificación CE, identificar al fabricante o verificador e incluir advertencias e instrucciones claras de conservación y uso.

Antes de utilizarlas conviene comprobar que no presentan arañazos, perforaciones, roturas, dobleces o daños en el filtro. Las gafas de eclipse están diseñadas para realizar observaciones breves, por lo que el Instituto Geográfico Nacional recomienda utilizarlas únicamente durante periodos cortos, inferiores al minuto, y siempre que se encuentren en perfecto estado.

¿A qué hora será el eclipse?

El fenómeno tendrá lugar durante la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026, con el Sol muy cerca del horizonte. Como referencia, desde el Planetario de Madrid el eclipse comenzará alrededor de las 19:37 horas, alcanzará su máximo en torno a las 20:32 horas y finalizará con la puesta de Sol aproximadamente a las 21:24 horas.

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La visibilidad dependerá del lugar exacto de observación, del relieve, de los edificios cercanos y de las condiciones meteorológicas. Al producirse al atardecer, será especialmente importante buscar un espacio con el horizonte oeste y noroeste despejado.