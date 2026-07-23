Madrid lanza la mayor convocatoria de oposiciones de la historia de la ciudad: 2.557 plazas

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado este jueves la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) general para 2026 con 1.583 plazas destinadas a cubrir las necesidades de personal de los servicios municipales y de sus organismos autónomos. Con esta nueva convocatoria, el Consistorio ofertará este año un total de 2.557 puestos de trabajo públicos, al sumar las 974 plazas específicas para Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil aprobadas la semana pasada. Se trata de la mayor oferta de empleo público de la historia del Ayuntamiento.

"Estas 2.557 plazas consolidan la mayor convocatoria de empleo público de toda la serie histórica municipal y refuerzan la apuesta del Consistorio por mejorar los servicios públicos e incorporar nuevo talento", ha destacado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno.

La oferta ha sido negociada en la Mesa General de Empleo y ha contado con el respaldo de UGT y Comisiones Obreras. Del total de plazas, 190 estarán vinculadas a la puesta en marcha o consolidación de nuevos servicios municipales. Entre ellos se encuentran el refuerzo de los servicios sociales de los distritos, el nuevo servicio de control urbanístico, el programa de bienestar físico de Madrid Salud, las bibliotecas Benjamín Palencia y Victoria Prego y el Centro Deportivo Municipal Fernando Carro.

Más personal sanitario, social y administrativo

La OEP contempla 1.077 plazas de nuevo ingreso para reforzar distintos ámbitos municipales. De ellas, 216 corresponden a categorías transversales destinadas a mejorar el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento. En concreto, se convocarán 30 plazas de Técnico Superior de Administración, 12 de Técnico de Administración General en la rama jurídica, 20 de Técnico de Gestión, 132 de Auxiliar Administrativo y 22 de Personal de Servicios Internos para centros educativos.

Madrid Salud incorporará cerca de 90 profesionales. La oferta incluye 33 psicólogos, 14 médicos generales, siete especialistas, 19 enfermeros, cuatro técnicos superiores de análisis clínicos, cuatro trabajadores sociales, tres farmacéuticos, dos veterinarios, un educador social y dos técnicos de ciencias de la actividad física y el deporte. Los servicios sociales sumarán otras 133 plazas para reforzar la atención en los distritos y desarrollar el nuevo modelo municipal de intervención social. Se incorporarán 43 trabajadores sociales, 13 auxiliares de servicios sociales, 51 educadores sociales y 26 psicólogos.

Arquitectos, ingenieros, bibliotecarios y personal deportivo

La convocatoria también reforzará los perfiles técnicos con 84 plazas de arquitectura e ingeniería, 35 especializadas en tecnologías de la información y la comunicación y 47 destinadas a farmacéuticos y veterinarios.

En el área de bibliotecas se ofertarán 21 puestos: seis de Ayudante de Archivos y Bibliotecas y 15 de Técnico Auxiliar de Bibliotecas. Estas incorporaciones permitirán atender la apertura de las nuevas bibliotecas Benjamín Palencia y Victoria Prego.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno / Ayuntamiento de Madrid

Las instalaciones deportivas municipales serán uno de los ámbitos que más personal recibirán, con más de 357 plazas de diferentes perfiles profesionales, tanto laborales como funcionarios.

Más de 500 plazas de promoción interna

La oferta reserva 506 plazas para la promoción interna de trabajadores municipales. Las categorías con un mayor número de puestos serán Administrativo, con 170 plazas; Técnico de Gestión, con 80; Auxiliar Administrativo, con 56, y Técnico Superior de Administración, con 30.

También se convocarán 50 plazas de Operario Polivalente, 20 de Oficial de Edificios y Dependencias y diez de Auxiliar de Biblioteca.

La promoción interna alcanzará además a perfiles técnicos, sanitarios, sociales, medioambientales y tecnológicos. Se incluyen, entre otras, cinco plazas de Arquitecto, cinco de Enfermero, cinco de Veterinario, cinco de Técnico Auxiliar Sanitario, 15 de Trabajador Social, 20 de Técnico Auxiliar de Jardinería, diez de Agente de Residuos Medioambientales y diez de Técnico Medio TIC.

Reserva para personas con discapacidad

De las plazas de turno libre, 76 se reservarán para personas con discapacidad. De ellas, 22 estarán dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual.

Estas últimas se ofertarán en la categoría de Operario de Servicios Generales, de acuerdo con la valoración realizada por la Unidad de Inclusión del Personal con Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid.

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El Consistorio sostiene que esta reserva pretende avanzar en la igualdad efectiva de oportunidades y facilitar la incorporación de personas con discapacidad intelectual al empleo público municipal.