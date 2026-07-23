Madrid da luz verde al proyecto para la transformación del primer tramo de la futura Gran Vía del Sureste en Vallecas

Primer paso hacia la futura Gran Vía del Sureste, la idea del gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, de trazar un corredor que atraviese todos los nuevos desarrollos urbanísticos en marcha en el este y el sur de la capital, entre los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto para transformar el tramo entre la avenida de las Suertes y la glorieta ubicada junto a la A3, en el Ensanche de Vallecas.

El plan al que se ha dado hoy luz verde contempla la urbanización de un espacio terrizo y la creación de una avenida con un bulevar central y varios carriles de circulación por sentido, además de dejar espacio para carriles bici y para un carril exclusivo por sentido para Bus Rápido (BRT). La previsión del Área de Obras y Equipamientos, que ejecutará los trabajos, es que comiencen en septiembre y puedan estar concluidos a lo largo de la primavera de 2028. En total, se invertirán en esta primera actuación 13,1 millones de euros.

La intervención, ha asegurado la portavoz municipal, Inma Sanz, busca reordenar lo que se considera una "vía sobredimensionada" aprobada por la anterior administración local para reconvertirla "en un eje más habitable". En este sentido, se reorganizará la sección viaria, se renovarán las aceras y se adecuarán los carriles para el tráfico general, bicicletas y el BRT.

En concreto, la sección de la renovada Gran Vía del Sureste, detalla el Consistorio, estará compuesta, de oeste a este, por acera, carril bici, aparcamiento en línea, carril de tráfico local, mediana arbolada, dos carriles de tráfico general, mediana arbolada, dos carriles exclusivos BRT, bulevar central, dos carriles de tráfico general, mediana arbolada, carril de tráfico local, aparcamiento en línea, carril bici y acera.

Seccion oeste-este nueva Gran Via del Sureste en el Ensanche de Vallecas. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

De esa forma se ganará espacio para los peatones. Con 560 metros de largo y 37,6 metros de ancho, el bulevar que recorrerá el centro generará más de 21.000 metros cuadrados que se dotarán de zonas estanciales, áreas infantiles, equipamientos para calistenia y espacios de descanso, ocio y paseo. En él se ubicará también una fuente ornamental de unos 180 metros cuadrados con juegos de agua e iluminación integrada, además de fuentes de agua potable. También se incorporará nuevo mobiliario urbano.

Tramo entre la avenida de las Suertes y la A3 en que comenzará la transformación de la Gran Vía del Sureste. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

En conjunto, la intervención supondrá la plantación de 875 nuevos árboles y el desarrollo de lo que desde el Ayuntamiento se define como "jardinería de alta densidad y diversidad vegetal". En Cibeles se insiste especialmente en el aspecto medioambiental de toda la actuación, que incorporará sistemas de drenaje sostenible y la instalación de alumbrado led energéticamente eficiente.

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El proyecto aprobado este jueves significa el primer ejemplo de las pretensiones del Ayuntamiento de Madrid para la futura Gran Vía del Sureste, el eje de 16 kilómetros que conectará todos los desarrollos urbanísticos del sureste de la capital: Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros, que se estima sumarán más de 120.000 viviendas. Desde Cibeles se considera que este corredor será a los desarrollos del sureste lo que el Paseo de la Castellana es al centro de la capital.