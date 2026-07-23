La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas

Verano complicado para los madrileños. Las obras de mantenimiento y renovación de metro obligarán a interrumpir temporalmente algunos recorridos, por lo que los viajeros deberán consultar las alternativas disponibles y reservar más tiempo para sus trayectos habituales.

Uno de los cortes más importantes afectará a los municipios del sureste de la región. Los vecinos que utilizan la Línea 9 para desplazarse entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey tendrán que recurrir durante varias semanas a un servicio especial de autobuses.

La Línea 9B de Metro de Madrid cerrará el tramo comprendido entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey / Emilio Naranjo / EFE

Cierra la Línea 9B de Metro de Madrid a partir de esta fecha

La Línea 9B de Metro de Madrid cerrará el tramo comprendido entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey del 25 de julio al 13 de agosto de 2026, ambos días incluidos. La suspensión afectará también a La Poveda, la estación intermedia del recorrido.

El corte afectará exclusivamente al extremo oriental de la Línea 9B, gestionada por Transportes Ferroviarios de Madrid. La circulación continuará en el resto de la línea, por lo que los usuarios podrán utilizar metro hasta las estaciones anteriores al tramo cerrado y completar posteriormente su recorrido mediante las alternativas habilitadas.

Autobús gratuito entre Rivas Vaciamadrid y Arganda

Para reducir el impacto del cierre, el Consorcio Regional de Transportes pondrá en funcionamiento el servicio especial de autobuses SE9. La línea conectará Rivas Vaciamadrid con Arganda del Rey y realizará una parada intermedia en La Poveda. El trayecto será gratuito para los usuarios de Metro de Madrid.

En los días laborables, los autobuses tendrán una frecuencia aproximada de cuatro minutos entre las 6:05 y las 9:30 horas. Durante el resto del día pasarán cada ocho minutos y, en las últimas horas del servicio, cada 15 minutos.

Los sábados, domingos y festivos está prevista una frecuencia de unos 12 minutos durante la mayor parte de la jornada y de 15 minutos al final del servicio. Eso sí, los tiempos de desplazamiento pueden aumentar respecto al viaje habitual en metro, especialmente en las franjas con mayor tráfico en carretera.

Para reducir el impacto del cierre, el Consorcio Regional de Transportes pondrá en funcionamiento el servicio especial de autobuses SE9 / Eduardo Parra

¿Por qué cierra la Línea 9B?

Esta suspensión temporal permitirá ejecutar trabajos de mejora en la superestructura de la vía. La actuación incluye la renovación de aparatos de dilatación y la colocación de contracarriles, elementos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad de la circulación ferroviaria.

La Comunidad de Madrid sostiene que las obras servirán para mejorar la fiabilidad y la seguridad del servicio en uno de los principales ejes de transporte público entre el sureste de la región y la capital.

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Otras alternativas

Además del autobús especial SE9, los viajeros pueden recurrir a las líneas interurbanas que conectan los municipios del sureste con Madrid. Entre las opciones señaladas por el Consorcio se encuentran las líneas 312 y 312A, que comunican Arganda del Rey con el intercambiador de Pavones. Además, la línea 312A pasa también por La Poveda.