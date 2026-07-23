La Línea 1 de Metro tendrá doble cabecera para llegar a Madrid Nuevo Norte y a Pinar de Chamartín

Salomónica decisión de la Comunidad de Madrid en relación con la prolongación de la Línea 1 de Metro para llegar a Madrid Nuevo Norte. La línea azul se convertirá en la primera de la red del suburbano madrileño con doble cabecera, según ha confirmado hoy el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras reunirse con representantes del nuevo desarrollo urbanístico.

De esta manera, la Línea 1 tendrá un extremo norte en forma de Y. Al llegar a la estación de Chamartín se bifurcará, de modo que algunos trenes seguirán el actual itinerario por las estaciones de Bambú y Pinar de Chamartín, actual cabecera, y otros continuarán por un nuevo trazado que se construirá para dar servicio a Madrid Nuevo Norte.

Ese nuevo tramo incluirá tres estaciones: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. En el nuevo desarrollo se prevé la construcción de unas 10.500 viviendas, además de un buen número de oficinas, por lo que desde la Comunidad de Madrid se estima que esta ampliación pueda dar servicio a hasta 175.000 personas. La disposición en Y, no obstante, no estará operativa hasta la ejecución del desarrollo urbanístico. En la mejor de las previsiones las primeras viviendas podrían entregarse en 2027, pero la conclusión de todo el ámbito llegaría años después.

Proyecto de ampliación de la Línea 1 de Metro con doble cabecera para llegar a Madrid Nuevo Norte. / COMUNIDAD DE MADRID

La solución supone que la Comunidad de Madrid modifique el trazado que consideraba el mejor entre las cinco alternativas que publicó hace unos meses en el Portal de Transparencia. Cuatro de ellas contemplaban la creación de una nueva línea, pero la opción preferida pasaba por prolongar la Línea 1 desde Chamartín a Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, donde estaría su única cabecera. Las estaciones de Bambú y Pinar de Chamartín quedaría integradas en la Línea 4, que actualmente tiene su fin en Pinar de Chamartín y pasaría a tenerlo en Chamartín.

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Vecinos del entorno mostraron sus protestas por tener que renunciar a un acceso directo a la Línea 1 y presentaron alegaciones , ante lo que la Consejería de Transportes ha cambiado sus planes para optar por la solución de la doble cabecera. "Este sistema, similar al que funciona en grandes redes de metro como la de Londres, permitirá que los trenes partan desde dos puntos diferentes, Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte, para confluir posteriormente en un recorrido común hasta Valdecarros", detallan.