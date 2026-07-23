El incendio de Almorox (Toledo) que ha saltado a Madrid evoluciona favorablemente: 200 vecinos permanecen desalojados

El incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en un pinar próximo a la urbanización El Romillo, en Almorox (Toledo), presenta una evolución positiva después de una noche de intenso trabajo por parte de los equipos de extinción. Sin embargo, a las 7.15 horas de este jueves el fuego todavía no se encontra estabilizado.

Una veintena de medios terrestres ha permanecido desplegada durante toda la noche en las zonas afectadas de Almorox, Villa del Prado y Aldea del Fresno. Las llamas, originadas en Castilla-La Mancha, cruzaron el límite autonómico y alcanzaron la Comunidad de Madrid, lo que obligó a activar medidas de protección para numerosas zonas residenciales.

Unos 200 vecinos continúan desalojados

En torno a las 00.45 horas, la mayoría de las personas evacuadas pudo regresar a sus viviendas. La excepción son los residentes de la urbanización madrileña El Encinar del Alberche, una de las zonas más próximas al avance del incendio. Alrededor de 200 vecinos de esta urbanización permanecen realojados en el Polideportivo de Villa del Prado, habilitado para atender a las personas que todavía no pueden volver a sus domicilios.

Durante la tarde del miércoles también se ordenó la evacuación de la urbanización El Pinar y el confinamiento de El Romillo, ambas en Almorox. En la Comunidad de Madrid, Emergencias pidió inicialmente a los habitantes de Villa del Prado que permanecieran en el interior de sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas, para evitar la entrada de humo y partículas.

La evolución de las llamas obligó posteriormente a evacuar El Encinar del Alberche y a pedir a los vecinos de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y de un camping cercano que se desplazaran hasta el núcleo urbano de Aldea del Fresno.

Tres carreteras permanecen cortadas

Las restricciones de tráfico continúan este jueves por la mañana. Permanece cortada la circulación en la M-507 en sentido Navalcarnero y en la N-403 en sentido Toledo, a la altura del cruce entre ambas vías.

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También sigue cerrada la carretera M-540 debido a la proximidad del incendio y a los trabajos del dispositivo de emergencias.