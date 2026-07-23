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OLA DE INCENDIOS

Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control

Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"

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Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebenado estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Al fuego desatado este miércoles en Almorox (Toledo), que traspasó la frontera y ya ha arrasado más de 600 hectáreas madrileñas (900 en total), se ha sumado este jueves otro en San Martín de Valdeiglesias tras arder un coche en la carretera M-501. Se prevén, además, unas próximas horas complicadas debido a las altas temperaturas y el viento.

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