Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control

Desalojan una residencia

Se ha desalojado el Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno, por la proximidad con el incendio forestal de Villa del Prado. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal.

Se recuerda a la población de Villa del Prado que debe evitar salir al exterior y tiene que permanecer confinada en las viviendas por seguridad, manteniendo cerradas puertas y ventanas.