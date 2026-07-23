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OLA DE INCENDIOS
Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"
Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebenado estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Al fuego desatado este miércoles en Almorox (Toledo), que traspasó la frontera y ya ha arrasado más de 600 hectáreas madrileñas (900 en total), se ha sumado este jueves otro en San Martín de Valdeiglesias tras arder un coche en la carretera M-501. Se prevén, además, unas próximas horas complicadas debido a las altas temperaturas y el viento.
Desalojan una residencia
Se ha desalojado el Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno, por la proximidad con el incendio forestal de Villa del Prado. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal.
Se recuerda a la población de Villa del Prado que debe evitar salir al exterior y tiene que permanecer confinada en las viviendas por seguridad, manteniendo cerradas puertas y ventanas.
La situación actual de la Comunidad de Madrid
En este momento, hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid:
- Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno.
- San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa.
- Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
Más mensajes de aviso para confinarse
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha enviado un mensaje ES-Alert para informar a la población próxima a la zona afectada de que permanezca confinada en su vivienda hasta nuevo aviso. Se ha pedido a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior.
Además, ha enviado mensaje ES-Alert a la población próxima a la urbanización Caravan Garden, debido a la evolución del incendio de Villa del Prado. Se pide a los afectados que abandonen el lugar y se dirijan hacia el casco urbano de Aldea del Fresno.
Cortes de carretera
Se encuentra cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías por los incendios que se han cebado con Madrid.
Mensaje de aviso
La población de Pelayos de la Presa, incluidas las urbanizaciones, ha recibido un mensaje ES-Alert para que se dirija al casco urbano debido a la proximidad del incendio de San Martín de Valdeiglesias.
Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha enviado un mensaje ES-Alert para informar a la población próxima a la zona afectada por el Incendio forestal en Villa del Prado de que permanezca confinada en su vivienda hasta nuevo aviso. Se ha pedido a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior.
Ayuso, sobre la evolución del incendio: "Las próximas horas serán complicadas por las altas temperaturas y el viento inusual"
La presidenta de la Comunidad se ha trasladado a la zona cero del incendio de Almorox y ha asegurado que a lo largo de la tarde se evaluarán las condiciones de las viviendas.
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