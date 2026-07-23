Detenidas cuatro personas por el homicidio por cinco puñaladas de un hombre en Usera

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas relacionadas con el homicidio por cinco puñaladas de un hombre cometido el pasado mes de enero en el distrito madrileño de Usera.

Dos de los arrestados han sido detenidos en una localidad de Toledo y los otros dos, en un municipio de Navarra donde habían permanecido escondidos desde que sucedieron los hechos, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos sucedieron la noche del día 1 de enero sobre las 22 horas. El hombre se encontraba en compañía de varios individuos a la altura del número 120 de la calle Moncada, cuando se inició una discusión. Allí, el varón recibió cinco puñaladas que horas después provocarían su muerte en el hospital al que había sido trasladado.

Tras la investigación, los agentes lograron determinar que los agresores eran conocidos de la víctima y que todos estos abandonaron sus hogar tras la agresión.

La Policía determinó que al menos uno de ellos podría estar escondido en una vivienda ubicada en una localidad de Toledo. El pasado 25 de marzo, tras establecer un dispositivo especial, se procedió a la detención de dos de los presuntos implicados que se encontraban en el interior de este domicilio.

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Asimismo, se pudo localizar a los otros dos implicados en un municipio de Navarra y, así, el 26 de mayo fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de homicidio. Desde entonces, han pasado a disposición judicial y los cuatro permanecen en prisión.