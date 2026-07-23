Jueves de caos ferroviario en Madrid: Cercanías restablece su circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las C3 y C4

La circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las líneas C3 (Aranjuez-Chamartín) y C4 (Parla-San Sebastián de los Reyes) de Cercanías recupera progresvamente la normalidad después de que haya interrumpida a primera hora de este jueves por una incidencia que afecta a la señalización.

Durante la avería, Renfe estableció servicios lanzadera en la línea C3 entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial y en la línea C4 entre Parla y Villaverde Alto para facilitar la movilidad de los viajeros. La incidencia también ocasionó retrasos en algunos trenes de la línea C5, que conecta Móstoles con Humanes.