MADRID
Jueves de caos ferroviario en Madrid: Cercanías restablece su circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las C3 y C4
La incidencia en la señalización interrumpió la circulación en las líneas, obligando a establecer servicios lanzadera para los viajeros afectados
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EP
Madrid
La circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las líneas C3 (Aranjuez-Chamartín) y C4 (Parla-San Sebastián de los Reyes) de Cercanías recupera progresvamente la normalidad después de que haya interrumpida a primera hora de este jueves por una incidencia que afecta a la señalización.
Durante la avería, Renfe estableció servicios lanzadera en la línea C3 entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial y en la línea C4 entre Parla y Villaverde Alto para facilitar la movilidad de los viajeros. La incidencia también ocasionó retrasos en algunos trenes de la línea C5, que conecta Móstoles con Humanes.
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